Željko Joksimović posle toliko godina braka priznao: Sramota me je, ali Jovana...

Od kada su zajedno vodili „Evrosong” 2008. u Beogradskoj areni, njihova imena uvek idu zajedno. Jovana i Željko Joksimović već punih 16 godina odličan su tandem i jedan od najskladnijih parova na estradnom nebu.

Davne 2008. godine i jedno i drugo su bili u emotivnim vezama, ali ljubav koja je planula među njima bila je jača od svega. mirko tabašević

Njihove emocije su kroz godine sve čvršće i bogatije. Slavni par je 20. januara 2012. u tajnosti izgovorio sudbonosno „da” na Maldivima, čarobnom ostrvu na kom su proveli prvi zajednički odmor.

Samo nekoliko dana kasnije, tačnije 2. februara, ozvaničili su građanski brak sklopljen na Maldivima, za koji se ispostavilo da je nevažeći.

Kruna Željkove i Jovanine ljubavi su njihova deca. Sina Kostu su dobili 10. aprila 2014. godine, a istog dana nastala je i jedna od najlepših Željkovih balada. Već 2017. godine na svet su došle bliznakinje Ana i Srna.

Ljubavi u njihovom odnosu definitivno ne manjka, ali romantike čini se da fali.

Naime, davne 2019. godine Željko je govorio o tome kakav je privatno, uoči koncerta u Hrvatskoj, pa je za tamošnje medije rekao da i nije baš romantičan, iako mu je gotovo svaka druga pesma prelepa ljubavna balada.

- Nikada se nisam smatrao romantičnim, malo me je sramota - rekao je Joksimović uz osmeh i dodao da se romantičnim stvarima bavi njegova supruga Jovana koja često zna Željku da priredi predivne trenutke. Antonio Ahel/ATA Images

Tako je muzičaru rođendan čestitala na jednom koncertu u Splitu, a čestitku je Željko video tek na pola koncerta.

- Ona je meni čestitala rođendan i do pola koncerta nisam video da je ona organizovala lentu preko cele arene i kad su upalili svetlo ja sam rekao ‘jaooo’ - ispričao je Željko Joksimović.









