Pesma Cece Ražnatović preko noći postala je hit! Ovaj velikan ju je napisao, stihova se stideo

Pesma Cece Ražnatović postala je veliki hit, a pisao je velikan koji je prethodne godine preminuo posle kraće i teške bolesti a malo ko zna da je on mnogim pevačima narodne muzike prodao stihove, i to one vanvremenske.
Prethodne godine u ovo vreme dok se on borio za život, mediji u Srbiji prisećaju se detalja iz njegove bogate višedecenijske biografije.
Tako je na red došla i pesma koja je postala toliki hit da se i dan danas sluša po klubovima, a gotovo da niko ne zna da je tekstopisac bio upravo Bora Đorđević.
- U početku nisam hteo da potpisujem svoje narodnjake pa sam shvatio da je to iluzorno. U to vreme potpisivao sam svoju tadašnju ženu, pokojnu Draganu… - rekao je Bora jednom prilikom.
- Kasnije sam shvatio da ti tekstovi imaju određenu vrednost i da to nisu skarabudženi tekstovi s brda s dola, tako da sada s ponosom mogu da izjavim da su moji tekstovi: "Vodeničareva kći" koju peva Predrag Živković Tozovac, "Preskočiću tarabu i jarak" koju peva Šaban Šaulić, "Stani malo, kafanski sviraču" za koju ljudi misle da je narodna pesma, a nije, to je moj tekst.
Za Cecu sam napisao pesmu "Šta još možeš da mi daš". "Nek me ne zaborave devojke sa Morave", koju peva pokojni Srećko Jovović, takođe je moj tekst.
Da, napisao sam tekst za Miroslava Ilića, ali on to nikako da snimi. Dvoumi se, hoće-neće. Možda mu nije suđeno, eto… - rekao je Bora Đorđević jednom prilikom u emisiji „Svoj na svome”.
Pesma Cece Ražnatović postala je veliki hit
