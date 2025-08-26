Novak Đoković o odnosu sa ocem: Za njega nikada nisam dovoljno uradio, niti sam dovoljno dobar

Najbolji. Najtrofejniji. Najuspešniji. Najveći svih vremena. Sve to je isti čovek, sve to je jedan dečak koji je prvi put reket uzeo na Kopaoniku davne 1991. godine sa istim ciljem koji ima i dan danas kao tridesetosmogodišnjak - da ispiše istoriju i bude najveći ikada.

Da, govorimo o Novaku Đokoviću mada ste verovatno shvatili i sami iz prve rečenice o kome je reč. Ovih dana započinje učešće na US openu gde će se jednom više truditi da osvoji još jedan u niz gren slemova. youtube printscreen Jay Shetty podcast

U pauzama između treninga, Nole radi i van terena pa je tako prezentovao novu liniju njegovog sponzora "Lacoste" koja je inspirana njegovim likom i delom.

Osim toga, američki novinari se utrkuju da uzmu izjave a jednom je pošlo za rukom da snime podkast od čak dva puna sata gde je Đoković govorio o brojnim temama iz privatnog života koje javnost nije imala prilike da čuje.

Između ostalog govorio je Novak Đoković o ocu, njihovom odnosu koji su izgradili, karijeri, detinjstvu, porodici koju je stvorio ali i kako uspeva da na pragu 40. igra na istom nivou kao pre 12,13 godina.

Na pitanje novinara da li oseća da je u karijeri ostvario sve ciljeve koje je sebi zacrtao, najbolji teniser svih vremena je odgovorio:

- Da i više od toga, ali istovremeno želim da uradim još šta mogu. Znam da to velikim delom dolazi iz motivacije, namere, želje, ljubavi prema poslu kojim se bavim, želje da učinim ljude srećnima kada me gledaju.

Ali šta dolazi sa druge strane je moj osećaj da nisam dovoljan, odnosno dovoljno dobar. A to ima koren još od mog detinjstva i početka spoznaje života i najviše iz odnosa sa mojim ocem. youtube printscreen Jay Shetty podcast

To da ne radim dovoljno, da nisam dovoljno dobar, i sada kada pričam o tome poprilično sam emotivan jer je to još uvek duboko usađeno u meni.

To je kao borba kroz koju često prolazim. Najbliži ljudi u mom životu pitaju me šta još želim u tenisu kada sam uspeo sve, a ja im kažem da zaista žarko osećam u sebi da dokle god mogu da se takmičim za najveća odličja i titule, ja ću to raditi - rekao je Novak.









