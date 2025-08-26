Sa Čolom je provela dugih 16 godina: Uvek sam nekako ostajala...

Decenijama se već zna ko mu je supruga, ali razne žene u prošlosti želele su bar nakratko da ponesu titulu koja glasi partnerka Zdravka Čolića.
Zanimljiv primer dolazi od pre dve godine kada je Tamara Marković dala intervju za „Nova.rs” i govorila o šesnaest godina koje je provela sa Zdravkom prateći ga na brojnim turnejama kao njegov prateći vokal, ali čini se da je sve ostalo u profesionalnim okvirima.
- Uglavnom sam nastupala na turnejama i live albumima, menjale su se ekipe pratećih vokala tokom vremena, ja sam nekako uvek ostajala. Što bi reko Čola: „Ostajem poslednji i prvi“. Na kraju sam pevala samo inostranstva, sama u bendu sa saksofonistom Demonjom i gitaristom Pajom Vučkovićem.
Velike koncerte je preuzeo kvintet iz Hrvatske - rekla je partnerka Zdravka Čolića na sceni.
Pročitajte Zdravko Čolić slomljen od bola - Prepoznali smo se odmah... Nedostajaćeš...
Tamara je rekla da se njihov prvi zajednički koncert dogodio u Bijeljini, a da je u godinama koje su kasnije usledile imala dovoljno prilika da slavnog pevača upozna iz više uglova.
- Poznajem dva Zdravka. I jedan i drugi su sjajni, i dok svi najviše vole onog na sceni, meni je draži onaj koji se sa nama smeje, vozi, šeta, peva, priča, slika, šali. Postoji razlika i u koncertima. Na velikim, kao što su Marakana ili Arena, gotovo da se i ne vidimo, daleko smo, ima energije i moćno je, ali su manji koncerti intimniji, više se družimo i van scene.
Emotivni su jer vidite izraz lica svake osobe, kada uživa, kada plače, kada igra u zanosu… Nekoliko puta mi se desilo da zaplačem gledajući tuđe emocije, naročito kada otputujemo daleko, u Australiju gde su ljudi nostalgični… - ispričala je partnerka Zdravka Čolića na sceni i rekla kako je oduvek bio šmeker za kojim su žene ludele.
- Ih, Čola je to… Kažem ja na jednom od prvih koncerata, te ’98, Kristini koja je pevala prateće sa mnom: ‘Šta im je, zašto plaču, vrište…’, jer ja vidim Čolu samo od pozadi.
A on, ko da je čuo, pevajući se okrene i kaže: ‘O neeee, ne mogu više… ne mogu da te volim…’ (deo iz „Sinoć nisi bila tu“, prim. aut.)…a ja op zamalo u nesvest. Harizma i energija je to. Tada mi je sve bilo jasno - prisetila se Tamara Marković.
Pročitajte Žiri Zvezda Granda tek će biti potpun?! Ispunjava se Sašina najveća želja, stiže najveća muzička legenda
Iako već godinama ne rade zajedno, i Tamara sada ima drugi posao koji nema veze sa pevanjem i scenom, kaže da joj je Zdravko ostao u lepom sećanju.
- Zdravko je bio i ostao svoj. Jedinstven i neponovljiv. I tad i sad. Sa energijom mladića, dečačkom radošću, iako ponekad možda deluje zamišljeno i odsutno, verujte mi sve vidi i zna! A tek što čuje. Bukvalno sve. Naročito na koncertu… Smeh i fade out - zaključila je Tamara.
Slične Vesti
Ova žena je sa Čolom provela dugih 16 godina: Uvek sam nekako ostajala...
Partnerka Zdravka Čolića na sceni
06/12/2024Saznajte više
Pročitajte još
Sa Čolom je provela dugih 16 godina: Uvek sam nekako ostajala...
Partnerka Zdravka Čolića na sceni bila je ova divna dama
26/08/2025Saznajte više
Možda je Milan Stanković prošao pored vas na ulici, sigurno ga niste prepoznali, ovako danas izgleda
Milan Stanković neprepoznatljiv na proslavi kod prijatelja
26/08/2025Saznajte više
I to se dešava: Zlatni vaterpolista Srbije alergičan na hlor
Zlatni vaterpolista Srbije ima alergiju na hlor
26/08/2025Saznajte više
Tijana Bošković povredila skočni zglob
26/08/2025Saznajte više
Dženifer Lopez otkrila u kakvom je odnosu s ćerkom, fotografija govori sve
Dženifer Lopez sa ćerkom pokazala kako provodi emotivne trenutke
26/08/2025Saznajte više
Lepa Brena i Đole Đogani zbog ove rečenice godinama ne pričaju
Lepa Brena i Đole Đogani nisu baš u sjajnim odnosima
25/08/2025Saznajte više
Komentari (0)