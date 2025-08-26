Sa Čolom je provela dugih 16 godina: Uvek sam nekako ostajala...

Decenijama se već zna ko mu je supruga, ali razne žene u prošlosti želele su bar nakratko da ponesu titulu koja glasi partnerka Zdravka Čolića. R.Z./ATAImages

Zanimljiv primer dolazi od pre dve godine kada je Tamara Marković dala intervju za „Nova.rs” i govorila o šesnaest godina koje je provela sa Zdravkom prateći ga na brojnim turnejama kao njegov prateći vokal, ali čini se da je sve ostalo u profesionalnim okvirima.

- Uglavnom sam nastupala na turnejama i live albumima, menjale su se ekipe pratećih vokala tokom vremena, ja sam nekako uvek ostajala. Što bi reko Čola: „Ostajem poslednji i prvi“. Na kraju sam pevala samo inostranstva, sama u bendu sa saksofonistom Demonjom i gitaristom Pajom Vučkovićem.

Velike koncerte je preuzeo kvintet iz Hrvatske - rekla je partnerka Zdravka Čolića na sceni.

Tamara je rekla da se njihov prvi zajednički koncert dogodio u Bijeljini, a da je u godinama koje su kasnije usledile imala dovoljno prilika da slavnog pevača upozna iz više uglova.

- Poznajem dva Zdravka. I jedan i drugi su sjajni, i dok svi najviše vole onog na sceni, meni je draži onaj koji se sa nama smeje, vozi, šeta, peva, priča, slika, šali. Postoji razlika i u koncertima. Na velikim, kao što su Marakana ili Arena, gotovo da se i ne vidimo, daleko smo, ima energije i moćno je, ali su manji koncerti intimniji, više se družimo i van scene.

Emotivni su jer vidite izraz lica svake osobe, kada uživa, kada plače, kada igra u zanosu… Nekoliko puta mi se desilo da zaplačem gledajući tuđe emocije, naročito kada otputujemo daleko, u Australiju gde su ljudi nostalgični… - ispričala je partnerka Zdravka Čolića na sceni i rekla kako je oduvek bio šmeker za kojim su žene ludele.

- Ih, Čola je to… Kažem ja na jednom od prvih koncerata, te ’98, Kristini koja je pevala prateće sa mnom: ‘Šta im je, zašto plaču, vrište…’, jer ja vidim Čolu samo od pozadi.

A on, ko da je čuo, pevajući se okrene i kaže: ‘O neeee, ne mogu više… ne mogu da te volim…’ (deo iz „Sinoć nisi bila tu“, prim. aut.)…a ja op zamalo u nesvest. Harizma i energija je to. Tada mi je sve bilo jasno - prisetila se Tamara Marković.

Iako već godinama ne rade zajedno, i Tamara sada ima drugi posao koji nema veze sa pevanjem i scenom, kaže da joj je Zdravko ostao u lepom sećanju.

- Zdravko je bio i ostao svoj. Jedinstven i neponovljiv. I tad i sad. Sa energijom mladića, dečačkom radošću, iako ponekad možda deluje zamišljeno i odsutno, verujte mi sve vidi i zna! A tek što čuje. Bukvalno sve. Naročito na koncertu… Smeh i fade out - zaključila je Tamara.










