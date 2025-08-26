Ovo je omiljeni parfem Suzane Mančić, samo jedna kap osvaja

Omiljeni parfem Suzane Mančić nije samo jedan. Voditeljka ne krije da i te kako uživa u kupovini parfema, ali na njenoj top listi omiljenih, jedan je, ipak, poseban. On odaje počast lepoti, ženstvenosti i eleganciji. Savršeno ide uz prirodni šarm i nenametljivu sofisticiranost.

Omiljeni parfem Suzane Mančić počeo je da se proizvodi još davne 2005. godine i dan - danas jedan je od najprodavanijih. U pitanju je Hermes Un Jardin Sur Le Nil, i pripada seriji od ukupno četiri Hermesova „vrta”.

− Volim da menjam parfeme. Prijaju mi jaki i cvetni parfemi, a u poslednje vreme koristim „Hermes Un Jardin sur le Nil“ - otkrila je jednom prilikom čuvena voditeljka, koja nije krila da je miris veoma snažan da ispuni celu prostoriju, a ujedno i svež da izmami osmehe.

Dominantna nota je kombinacija grejpfruta i zelenog manga, pomešana sa zelenim povrćem koje mu pruža fantastičnu svežinu. Srce parfema je veoma romantično jer tu dominiraju vodenaste biljke lotus i božur, dok je baza parfema dosta ozbiljnija jer se prepliću tamjan i mošus začinjeni cimetom.

Omiljeni parfem Suzane Mančić izaziva oduševljenje jer je daleko od jednostavnog citrusnog, letnjeg parfema. Zavodljiv miris istaći će vašu jedinstvenost i dodati notu luksuza svakom autfitu.

Inače, Suzana je poznata po tome da veoma vodi računa o svom licu i telu, a pre dve godine podvrgla se tretmanu zbog kojeg je bila oduševljena, a njeno telo svi su komentarisali na plaži kada se skinula u kupaći.

- Drage žene, moram da se pohvalim: nije idealno, ali prezadovoljna sam stanjem svog tela i kože. Ovo je trud i rad koji sam započela još prošlog leta sa neverovatnim tretmanima endosfere, bila sam uporna. Zahvaljujem se ljubaznom i požrtvovanom osoblju. Divne devojke koje se trude da izvuku maksimum. I uspele su. Bolje ne može - napisala je Suzana Mančić tada na Instagramu uz fotografiju koja njene reči i dokazuje.









