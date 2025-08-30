Voleli smo se tri godine, a onda nas je njegova smrt zauvek rastavila, Jelena Bačić Alimpić otvorila dušu o velikoj ljubavi

Gostujući u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" bivša voditeljka, a danas književnica Jelena Bačić Alimpić otvoreno je pričala o svom životu, greškama koje pravila, ali se dotakla i svoje prve velike ljubavi, koja joj se dogodila sa 18 godina.
- Pa jeste, bilo je simpatija do neke 18. godine, ali ništa posebno - kaže Jelena pred kamerama Blic televizije dok se profesorka ubacuje da pretpostavlja da je bila jedna atraktivna, mlada devojčica, puna života, energije, kao i model za to da skrene pažnju dečacima i da devojčice žele da budu sa njom u društvu.
- Pa jeste, ali ja nisam. Ja sam više bila, kako bih rekla, nisam ja bila toliko zainteresovana u tom periodu za momke i za... Bilo je simpatija, naravno, ali ništa ozbiljno - kaže Jelena koja ističe da ništa nije bilo ozbiljno sve do njene osamnaeste godine:
- Ništa ozbiljno do moje 18. godine. E, onda se desila prva velika ljubav i eto, koja je potrajala negde do moje 21. I bilo je stvarno onako, baš, baš, baš... Bilo je tu i nekih poteškoća, ali, nažalost, eto, njegova smrt nas je razdvojila. I to je moja prva velika trauma.
Jelena se tada okrenula poslu, baš kao što kaže radi i dan-danas kada "doživim neki gubitak ili kada mi je teško ili kada doživim neku patnju".
- Ja se okrećem radu. Ja se bukvalno ubijam od rada. I ja sam tada, sećam se, dugo-dugo nisam izlazila, nisam mogla da se nađem u društvu, nisam mogla... Naravno, bio je to jedan bolan i težak period, ali sam učila kao sumanuta, polagala ispite, jedan za drugim. Stvarno sam se potpuno okrenula fakultetu i prošlo je sigurno, pa, tri godine je prošlo, kad sam upoznala svog supruga i eto...
Ta vremenska distance je bila pomalo lek, kaže profesorka dok Jelena povtrđuje i nastavlja:
- Jeste, kako da ne. I u međuvremenu sam čak provela i godinu dana u Kanadi kada sam diplomirala. U ono vreme najgore, 1992. i 1993. godine. Ja sam i dalje radila honorarno na televiziji Novi Sad. Ali, ali znate kako, honorari su bili, tu je devalvacija bila u ono vreme, vi se toga sećate, hiperinflacija, i sećam se da kada dobijem honorar televizijski, ja ne mogu da kupim najlon čarape. I to mi je prosto bilo onako strašno i nekako sam osećala izvestan… I moji roditelji su jedva preživljavali, svi, kao i svi mi u ono vreme, i onda sam osećala da prosto ne mogu više da budem na teretu, da moram nešto da uradim - kaže Jelena koja je donela odluku da ode u Kanadu, gde je provela neko vreme.
