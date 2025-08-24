Prva supruga Nebojše Glogovca raznežila fotografijom, 18 godina su bili zajedno

Prva supruga Nebojše Glogovca svakodnevno čuva uspomenu na njega

Nebojša Glogovac bio je od onih glumaca koji se drže stava da u intervjuima treba pričati pre svega o ulogama, a privatnost sačuvati za sebe. Nerado je govorio o porodici, ali nije tajna da se dva puta ženio i da ima troje dece.

Kada je 2018, posle borbe sa teškom bolešću, preminuo u 48. godini, bio je u drugom braku sa Milicom, koja mu je podarila ćerku Sunčicu.

Antoni Anhel/Ata Images

U prvom braku, koji je trajao 18 godina, dobio je dva sina: Gavrila, rođenog 1999, i Miloša, rođenog 2001. godine. Mlađi sin je na neki način nastavio očevim putem jer je upisao Fakultet dramskih umetnosti, smer za filmsku i TV režiju.

Prvu suprugu Minu Nebojša je upoznao u beogradskom noćnom klubu „Zvezda“ sredinom devedesetih, a ubrzo su se i venčali. Kum im je bio Vojin Ćetković, Nebojšin prijatelj i kolega sa klase.

Kada se ljubav ugasila, supružnici su odlučili da se raziđu, ali su ostali u prijateljskim odnosima.

Mina Glogovac rođena je u Beogradu 1970. godine. Diplomirala je na Fakultetu primenjenih umetnosti, na odseku primenjeno slikarstvo, a kasnije je magistrirala. Po završetku studija, dve godine je boravila na stručnom usavršavanju u Firenci.

Prva supruga Nebojše Glogovca nije se eksponirala u medijima ni dok je bila u braku, a to ne čini ni danas. Radi kao docent na matičnom fakultetu, a u njenoj biografiji navodi se da je autorka više samostalnih izložbi, kao i realizator 18 stručnih samostalnih projekata uređenja enterijera i eksterijera reprezentativnih objekata u Srbiji i inostranstvu.

Mina Glogovac nedavno je oženila starijeg sina Gavrila, vredno radi i trudi se da uživa u sitnicama koje život znače, zaključujemo kada pogledamo njen profil na Instagramu.

Međutim, ono što nam je dodatno privuklo pažnju jeste fotografija njenog bivšeg supruga, tačnije njegov portret koji se nalazi u jednom prestoničkom kafiću. Baš taj momenat je Mina fotografisala i podelila sa svojim pratiocima uz opis: "Ponovo sam kod kuće". Instagram

Iako je razvod bio neminovan i glumac je kasnije ponovo pronašao ljubav, njih dvoje su ostali u sjajnim odnosima i evidentno je da Nebojša veoma nedostaje Mini svakodnevno, posebno danas kada su im sinovi odrasli ljudi kojima bi se on izuzetno ponosio.









