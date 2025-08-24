Nemanja Stevanović prvi put o crnoj magiji i Mileni Ćeranić: Bio sam neprepoznatljiv, kao da mi je neko lupio šamar

Milena Ćeranić i Nemanja Stevanović svojevremeno su bili par o kojem se najviše pričalo. Tresla se cela estrada od te velike i burne ljubavi, koja je obeležila i celu jednu sezonu rijalitija “Farma”. Veza je zauvek prekinjuta pre 15 godina, a o njoj i dalje se priča.

- Mogu samo da kažem kakav osećaj sada imam. Ne sećam se ljubavi prema njemu jer sve je to neka vrsta prevare. Zašto se podsećati ljubavi prema nekome? Ja samo mogu da izrazim moju ljubav kao čoveka prema tom čoveku. I zaista postoji ta ljubav, ljudska, u potrebi da nekom želiš svu sreću - rekla je nedavno Milena Ćeranić gostujući na Hype televiziji, a sada je za Full Media Screen Nemanja Stevanović dao svoju verziju svega.

Pričajući o toj vezi, Nemanja je prokomentarisao da posle svega kao da ima osećaj da ga ke neko omađijao, na pitanje urednika i voditelja Ivana Vukovića da nije po sredi bila neka crna magija, pevač je iskreno dao odgovor.

- Iskreno, ne znam. Nemam pojma. Ja sam u toj vezi bio bukvalno neprepoznatljiv lik. Sebe nisam prepoznavao. Desio se jedan trenutak, bukvalno, kao da me neko polio nekom vodom, da sam se ja trgnuo, pogledao oko sebe, evo i sada sam se naježio, i rekao sebi "Šta radiš ti ovo? Šta ti praviš od svog života? Gde si to pošao? To nisi ti".

Nemanja Stevanović ispričao je i kako je došlo do raskida sa Milenom Ćeranić.

- Sedeo sam na moru, tu smo bili svi, društvo i mi, i gledao sam u more i kao da mi je neko opalio šamar "Šta radiš ti? i sedim, ćutim i kažem sebi da ovo nije dobro i da sam baš skrenuo sa puta. Kao da me neko umio nekom vodom i da sam se rasvestio. Ubrzo posle toga smo se razišli - iskreno je priznao Nemanja u emisiji Full Media Screen.









