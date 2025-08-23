Ovakvu tortu svaka devojčica bi poželela: Ćerka Nevene Božović slavi 4. rođendan

Ćerka Nevene Božović, Anka, danas slavi rođendan.
U prvom intervjuu koji je dala nakon rođenja ćerke, 2021. godine, Nevena je za HELLO! rekla:
- Za mene je ovo veličanstvena godina, a takva je zbog trenutka koji samo tom rečju mogu da opišem. To čovek ne može da razume sve dok ne doživi momenat kada svoje dete uzme u ruke.
Povodom Ankinog 4. rođendana objavila je fotografiju torte sa motivima Mini Maus, uz poruku:
- Moja prva beba puni 4 godine.
Lepa pevačica, koja je sredinom maja rodila sina Viktora, uživa u roditeljstvu, a može se pohvaliti i skladnim brakom.
Nevena je već sedam godina u braku sa zgodnim pilotom Nikolom Ivanovićem.
Njih dvoje žive na relaciji Beograd-Budva, i takav životni ritam savršeno im odgovara.
- Shvatila sam da za moj posao mnogo znači kada se povremeno napravi distanca od svega, jer to daje mogućnost da lakše razdvojimo bitne stvari od nebitnih. U miru, kraj mora, dođe i inspiracija, ali dosta sam reklamirala Budvu. (smeh) Moram malo i moju Kosovsku Mitrovicu, koja mi donosi poseban osećaj.
- Uvek jedva čekam da odem, što zbog familije, što zbog prijatelja i samog grada. Žao mi je što u senci dešavanja, o kojima se najčešće govori kad se pomene Kosovo, ostaju njegove lepote i divni talentovani mladi ljudi, od kojih su neki još tamo. Neki su otišli, mada su i te kako prisutni – rekla je svojevremeno pevačica, u intervjuu za HELLO!
Nevena i Nikola venčali su se na današnji dan, 2018. godine, pa uz ćerkin rođendan obeležavaju i godišnjicu braka.
