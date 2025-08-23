Dragana Katić spremna za novo slavlje: Jedva čekam proširenje porodice

Dragana Katić je, nekoliko dana posle žurke iznenađenja, koju su joj za rođendan organizovali sinovi Boban i Bojan, dala intervju za HELLO! u kojem se osvrnula na neke od najvažnijih momenata koji su obeležili njen život.
Harizmatična voditeljka, koja je mnogim damama uzor u pogledu izgleda, oblačenja i ponašanja, otkrila je da vitku liniju održava dugim šetnjama, a iznela je i svoj stav o estetskim intervencijama.
Pročitajte Pre 39 godina ovako je izgledala Dragana Katić, prisetila se početka svoje karijere
U susret novoj sezoni emisije “Nikad nije kasno”, Dragana Katić svim poštovaocima tog muzičkog takmičanja poručila je da neće biti “tektonskih poremećaja”, poput onih koji su obeležili finale “Zvezda Granda”.
Dragana Katić ponosna je majka dva sina. Boban, koji je završio arhitekturu, živi u Berlinu, dok je Bojan završio Fakultet političkih nauka.
Na pitanje, koju vest bi volela da podelimo u intervjuu povodom njenog 61. rođendana, voditeljka je odgovorila:
- Da smo svi na okupu, srećni, zdravi i bezbrižni. I, možda, da slavimo to što ću postati baka...
Ceo intervju sa Draganom Katić pročitajte u novom broju magazina HELLO!
