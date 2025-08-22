Žarko Jokanović suočen sa bolnim gubitkom: Danas smo ispratili našu Nadu...

Žarko Jokanović oglasio se danas na društvenim mrežama, kako bi se javno oprostio od Nade Budisavljević, rođene sestre Jovanke Broz.

U emotivnoj poruci napisao je:

- Danas smo ispratili našu Nadu Budisavljević. Našu predivnu prijateljicu. Najmlađu sestru Jovanke Broz. Rođena je u Pećanima u Lici, sa šest meseci ostala je bez majke, a oca i brata je izgubila tokom rata. Drugog brata, par godina kasnije. Sa sestrom Zorom odvedena je u dečiji dom, gde ih je 1947. godine pronašla Jovanka, koja ih je odgajila i školovala.

- Na Filozofskom fakultetu u Beogradu završila je engleski jezik i literaturu, svetsku književnost i italijanski jezik. Radila je u Titovom Kabinetu i bila je jedina osoba koja jeTitu dala otkaz. Bila je profesor u Vojnoj školi stranih jezika, prevodilac pri Mirovnoj misiju Ujedinjenih nacija, profesor na Vojnoj akademiji. Proglašena je za najboljeg profesora u istoriji te ustanove.

- Ceo svoj život stavila je u službu svojih sestara. Jovanki je bila i šef kabineta i sekretarica, sobarica, stilistkinja, garderoberka, vozač, pratilac na brojnim putovanjima. I njena kuvarica, šnajderka, negovateljica, medicinska sestra i maserka u danima njene izolacije. Bila joj je sve. I ispovednik i dežurni krivac. Jedina osoba od poverenja i njen verni pratilac. Jedini svedok brojnih burnih događaja. Jednom prilikom Krleža joj je rekao: “Sve znate, sve vidite, sve čujete i ćutite, ni o čemu reč ne govorite.” Ipak dosta toga je i rekla u knjizi koju smo zajedno objavili: "Nada Budisavljević - Moja sestra Jovanka Broz".

- Bila je i najbolja tetka na svetu svojim sestrićima Goranu i Zoranu. Živela je za njih i njihove porodice – za Svetu i Sašku, Miu i Filipa. I za svoju omiljenu Fisu. Mudra, čestita i dostojanstvena, nadasve duhovita, prava intelektualka, diskretna i skromna, osoba od poverenja, požrtvovana i hrabra, junak svog vremena, a nadasve velika lafica – kakva se više nikada neće roditi. Najbolji i najiskreniji prijatelj, istovremeno i direktna i prefinjena, odana i posvećena. Bila je ono što više niko nikada neće biti. Naša Nada. Kada bi postojala Enciklopedija požrtvovanja - njena slika bi bila na naslovnoj strani.



Volimo vas, draga naša Nado. Hvala vam na predivnom prijateljstvu. Počivajte u miru. U večnost ste se već upisali. A nama ostaju trajna ljubav i nadasve bolno nedostajanje – reči su, kojima se Žarko Jokanović, zajedno sa, oprostio od sestre Jovanke Broz.









