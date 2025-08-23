Ovo je Ivana, rođena sestra Ane Štajdohar, starija je 8 godina

Ana Štajdohar rođena je Beograđanka. Odrasla je u samom centru Beograda o i svom detinjstvu priča sa puno ljubavi i sreće.

- Odrasla sam "u krugu dvojke". Tada to nije bila stvar prestiža kao što se danas čini. Moj vrtić, moj Tašmajdan, hor Kolibri, osnovna i muzička škola, gimnazija, fakultet, celo moje odrastanje bilo je na tom potezu. Iako više ne stanujem tu, i dalje ga doživljavam kao svoj kraj. Živeli smo normalno, dok nisu usledile grozne ratne godine koje su nam svima promenile život. Nagore, nažalost. Šta znam, valjda kad si klinac, to i ne osetiš tako dramatično - iskreno je rekla Ana za domaće medije. Antonio Ahel/ATA Images

Porodica je njena mirna luka, posebno roditelji kojima je večno zahvalna.

- Tek kasnije sam shvatila koliko su se moji mučili da sestri i meni pruže osnovno u tom mračnom periodu. Hvatali su redove u pola noći da kupe hleb, mleko, brašno, šećer je bio luksuz, pamtim prazne rafove u prodavnicama, dva para pantalona koje vrtiš ukrug, robu na haubama automobila na Bulevaru revolucije gde si mogao da kupiš, ako imaš uopšte para, najgori treš od robe. Moje drugarice i ja smo kupovale zajedničku šminku upravo tu, razmenjivale odevne predmete kako bismo mogle malo da promenimo ono što nosimo - prisetila se Ana, kojoj je u odrastanju najviše pomagala starija sestra.

- Moja sestra se zove Ivana - otkrila je nedavno Ana Štajdohar gostujući u emisiji "Pola sata".

Ivana je osam godina starija i za razliku od mlađe sestre, javni život je ne zanima, pa ga vešto izbegava. Koliko su sestre jedna drugoj sve, govori i činjenica da je Anina ćerkica Nia i te kako vezana za svoju tetku.

"Ovu haljinicu je prvo nosila moja osam godina starija sestra, pa onda ja, a sada moja Nia. Haljiica putuje kroz vreme i generacije i milim da će nas sve nadživeti", napisala je Ana pre koju godinu na svom profilu na Instagramu. Instagram









