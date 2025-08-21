Prijateljska utakmica Srbija - Slovenija izazvala je neverovatnu pažnju domaće javnosti. Arena do poslednjeg mesta puna, veliki broj poznatih, kako košarkaša, tako i političara i ljubitelja sporta okupio se da gleda meč koji se retko viđa. Nikola Jokić protiv Luke Dončića.
Košarkaši Srbije ubedljivo su savladali reprezentaciju Slovenije rezultatom 106-72, i pokazali da su spremni za predstojeći Evrobasket u Rigi.
U dvorani je vladala fantastična atmosfera, a sa velikim nestrpljenjem svi su posmatralu okršaj dve velike NBA zvezde Nikole Jokića i Luke Dončića.
Pravi delirijum u Areni je nastao kad je Dončić zajedno sa svojim saigračima izašao na zagrevanje pred meč.
Ništa manji aplauz ni za naše sjajane momke, posebno za Nikolu Jokića, Bogdana Bogdanovića, kao i Aleksu Avdramovića.
Definitivno najslađi momenat dogodio se na samom kraju meča, kada je ćerka Nikole Jokića Ognjena potrčala tati u zagrljaj, a onda su zajedno pozdravili Luku, baš onako kako mališani najslađe to rade - Luka, baci pet!
Publika je oduševljeno aplaudirala, a onda je Luka užurbano otrčao da u publici pozdravi i Nataliju, Nikolinu suprugu. Nema sumnje da su večerašnja dva ljuta rivala, privatno veliki prijatelji i podrška jedno drugom u svakom smislu.
Bravo, momci!
