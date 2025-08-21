Na dresu im piše samo ime: Evo zašto braća Milinković Savić imaju dva prezimena

Sergej i Vanja Milinković Savić uživaju veliko poštovanje poklonika fudbala, ali privlače i medijsku pažnju. Mnogima su zanimljive njihove brojne tetovaže, poreklo, pa i to što imaju dva prezimena.
Ništa manje interesovanja ne postoji ni za emotivni život dvojice uspešnih fudbalera.
Pročitajte Lepa na mamu, ali ima oči na tatu: Ćerka Sergeja Milinkovića Savića raste u preslatku devojčicu FOTO
Poznato je da je Sergej Milinković Savić u dugogodišnjoj emotivnoj vezi sa Natalijom Ilić, sa kojom ima ćerku Irinu i sina Lava. Sa druge stane, o privatnom životu dve godine mlađeg Vanje ne zna se previše.
Sergej i Vanja, imaju i mlađu sestru Janu, koja gradi uspešnu košarkašku karijeru. Ona je, kao i njena braća, rođena u Španiji, a svo troje su sportski gen nasledili od roditelja.
Njihov otac Nikola Milinković profesionalno se bavio fudbalom, dok je majka Milana Savić igrala košarku za reprezentaciju Srbiju. U Španiji, gde su Sergej i Vanja rođeni, tradicionalno se koriste dva prezimena, a to su ispoštovali i njihovi roditelji.
Sa druge strane, u znak poštovanja prema sportskim karijerama svojih roditelja, braća su ponela oba prezimena, a na fudbalskim dresovima piše im samo ime.
Sergej Milinković Savić trenutno nastupa za El Hilal, dok njegov brat Vanja igra u Torinu. Obojica su članovi fudbalske reprezentacije Srbije.
