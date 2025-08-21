Katarina Živković imala je težak odnos sa ocem: Samo dva puta je video unuka

Katarina Živković nedavno je proslavila prvi rođendan i krštenje sina Stefana, koji je centar njenog života.
Pevačica se posle pauze vratila na scenu, ali i u medijski prostor. Ona je sada, u razgovoru za “Republiku”, progovorila o pomalo teškom odnosu koji je imala sa ocem koji je preminuo pre nekoliko meseci, posle duže bolesti.
Pročitajte Supruga krije, ali ne i dete - Katarina Živković predstavila sina Stefana
- Ja sam veliki vernik, verujem u vaskrsnuća, verujem da ćemo svi mi ponovo da budemo zajedno jednog dana. Tati nisam rekla sve. Ni ja jemu, ni on meni.
Kako je rekla, njen tata je bio zatvorenije prirode i sve je išlo preko majke.
- Bila je ta koja je najviše razgovarala sa mnom i rešavala probleme. Evo, i da je dobio unuka mu je rekla moja majka. Ona mu je prenela, tako je funkcionisao. Negde mi je nedostajala ta njegova figura. Bio je duhovit i stidljiv. Čak se i mene stideo, nije mogao otvoreno da priča.
Katarina Živković kroz suze je priznala da je najviše boli što njen otac nije proveo više vremena sa unukom Stefanom.
- Očekivala sam da će biti pravi deda mom sinu, da ćemo biti sad kao pravi otac i ćerka. Nije trebalo ovako da bude. Bio je mlad, trebalo je tek sada da uživa. Nažalost, Stefana je video samo dva puta. Bar ga je dočekao. Bio je presrećan, onda sam bila i ja srećna, jer ga takvog nisam videla do tada.
- Uvek se sklanjao od beba, pribojavao se da ne može. A kada se rodio Stefan, on je ovako pružao ruke, topio se. Stefan više liči na njega, nego na mene – ispričala je Katarina.
(Informer/Republika)
