Supruga krije, ali ne i dete: Katarina Živković predstavila sina Stefana

Katarina Živković porodila se početkom avgusta i na svet donela sina, za koga je izabrala ime Stefan. Antonio Ahel/ATAImages

Dečak je rođen u bolnici “Narodni front”, a ponosna majka je u prvoj objavi poručila:

- Plačem od sreće otkako sam se porodila. Ne mogu da vam opišem kako se osećam i koliko sam zahvalna Bogu i doktorima koji su mi pomogli da na svet donesem svog sina.

Po dolasku kući sa bebom pevačica se povukla iz medija, a retko se oglašava i na društvenim mrežama.

Iako je mnoge zanimalo da saznaju ko je misteriozni muškarac sa kojim je Katarina Živković zasnovala porodicu, ona je ostala dosledna stavu da o toj temi ne govori detaljnije.

- Zaljubljena sam i ljubav mi je uzvraćena od strane jednog divnog muškarca. Slobodno mogu reći da je on ljubav mog života, moja podrška, moj mentor - rekla je Kaća u jednom intervjuu, u vreme dok je još bila u drugom stanju.

O ocu svog deteta i dalje ne želi da priča u javnosti, ali je na posredan način otkrila deo porodične idile.

Naime, Katarina Živković na Instagramu je podelila prvu slika sina Stefana, koga drži u naručju. Bebi je obukla odelce, na kojem piše “Ja volim mamu”, “Ja volim tatu”. Instagram

Fotografiju sa naslednikom, pevačica je ispratila porukom: "My little one".