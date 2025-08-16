Ovo je Vid, sin Slavka Štimca, neverovatno je koliko liči na slavnog oca

Sin Slavka Štimca je doktor ekonomskih nauka

Iako nikad nije pokušao da upiše Fakultet dramskih umetnosti, Slavko Štimac ostavio je neizbrisiv trag u našoj kinematografiji. Teško je pobrojati sve uloge koje je ostvario od detinjstva do danas, a „Varljivo leto 68“, „Specijalno vaspitanje“, „Sjećaš li se Doli Bel“ ili „Podzemlje“ samo su neki od naslova koji su ga proslavili. Promo

Glumačka zvezda regiona i miljenik publike uvek se trudio da, kad nije na poslu, živi skromno i povučeno, a u dugogodišnjoj karijeri retko je davao intervjue.

Sa suprugom Vesnom Golubović u skladnom je braku od 1997, a u prvom braku sa Majdom Vojniković dobio je sina Vida. Zanimljivo je da su obe izabranice Slavka Štimca umetnice, tačnije slikarke. Leo Ciglenečki

Ipak, Slavkov jedinac, sada četrdesetogodišnji Vid, nije krenuo ni očevim ni majčinim stopama. Rođen je u Beogradu, ali je veći deo života proveo u inostranstvu. Sa majkom se 1992. godine preselio u Amsterdam, gde je završio osnovne studije ekonomije, da bi kasnije doktorirao u Berlinu. Linkedin

U jednom od retkih medijskih nastupa, u kojem je spomenuo sina, Slavko Štimac, koji je pred kamere stao još kao dečak, priznao je da mu je drago što Vid nije poželeo sličnu profesionalnu sudbinu.

‒ Mislim da je to veliko breme za malo stvorenje koje je emocionalno vrlo osetljivo i još nerazvijeno. Naravno, moramo imati decu u filmovima, jer i ona su deo priče, ali ne čudim se da se to na Zapadu prilično kontroliše. Imate veliki broj slučajeva da je deci koja su bila glumačke megazvezde život upropašćen. I to svakako ima veze s tim. To je veliko opterećenje, a ta mala bića ne znaju šta ih je snašlo.









