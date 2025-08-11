Nataša Bekvalac ima dve fakultetske diplome, radila je i na Univerzitetu, evo i kom

Nataša Bekvalac će ovog septembra posle devet godina diskografske pauze objaviti svoj novi album sa 10 numera od kojih je svaku ekranizovala.
Iako je pevanje njena najveća ljubav, kontakt sa publikom ono u čemu najviše uživa malo ko je znao da je Nataša Bekvalac na fakultetu radila duže vreme.
Naime, obrazovanje pop zvezde razvijalo se uporedo sa njenom muzičkom karijerom. Nije želela da zbog scene napusti školovanje, te je nakon maturiranja ona završila još nešto.
Naime, lepa Novosađanka završila je Višu školu za sportske trenere. Ljubav prema sportu nasledila je od oca, fudbalskog stručnjaka Dragoljuba Bekvalca, koji je insistirao da upiše baš to.
- Bilo je veoma lepo kad sam diplomirala s desetkom. Tog trenutka sam dobila želju da nastavim sa školovanjem.
Na pitanje može li sebe da zamisli, na primer, u svlačionici, dok u poluvremenu utakmice fudbalerima objašnjava kako treba da igraju, Nataša je odgovorila:
- Vidim sebe u nekom lepom fitnes centru kako pomažem ljudima da održe formu ili steknu vitku liniju. To je ono što u budućnosti želim da radim. Odličan sam teoretičar, ali loš praktičar. Znam da drugima pričam o prednostima zdravog načina života, ali ja živim kampanjski, hranim se neredovno. Događa se da izgubim po deset kilograma za dvadesetak dana- priznala je Nataša svojevremeno.
Osim toga podatak koji je mnoge začudio je da je novosadsla Barbika radila na jednom Univerzitetu pre nešto više od 10 godina kada je studirala drugi fakultet.
- S obzirom na to da sam redovan student treće godine Fakulteta za kulturu i medije, pružena mi je prilika da znanje stečeno u obrazovanju i desetogodišnje iskustvo na javnoj sceni upotrebim u praksi - objašnjava Nataša kroz osmeh i dodaje kako se raduje novom radnom mestu.
- U sektoru sam marketinga na „Megatrend univerzitetu“ i potrudiću da opravdam ukazano poverenje - obećava pevačica, koja je još u januaru ove godine postala zaštitno lice „Megatrenda”.
Tada su se mnogi iznenadili činjenicom da je Nataša student.
- U osnovnoj školi sam bila vukovac, a pošto mi je mama bila učiteljica, svi su govorili da je to zbog nje. Zato nisam htela da potenciram svoje studiranje, da ne bi zli jezici u tome odmah našli neku prevaru. Mediji su nešto što je meni blisko, sa njima sam imala mnogo iskustva i zato mi studije kulture i medija ne padaju teško - rekla je tada Nataša Bekvalac za „Blic”.
A kao i studije, ni novi posao pevačici ne pada teško, jer se na novom radnom mestu snalazi odlično.
- Za sada se dobro snalazim i svakodnevno učim. Rad u jednoj ovakvoj obrazovnoj instituciji mi pomaže da proširim svoje vidike u pravu, u kojem do sada nisam imala prilike da se oprobam - kaže Nataša Bekvalac koja je pravo iz studija u Košutnjaku, gde priprema novi album, stigla do fakulteta.
