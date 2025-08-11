Ova pevačica je Brenina bratanica, ali se nikad nisu upoznale: Samo sam Stefanu rekla ko sam

U subotu je konačno završena ova sezona "Zvezda Granda" koja je bila veoma emotivna, teška i u kojoj se desio najveći gubitak, odnosno odlazak Saleta Popovića.

Ovogodišnji takmičari sigurno će pamtiti svaki detalj sa snimanja i iz celokupnog procesa takmičenja, a ove godine čini se da Lepa Brena nije upoznala nijednog rođaka ili rođaku, kao što je bivalo prethodnih sezona. Antonio Ahel/ATA Images

Naime, pre nekoliko godina na velikoj Grandovoj sceni pojavila se Lejla Zahirović i ostvarila zapažene rezultate, pa je tek na samom kraju takmičenja otkrila da je legendarna muzička zvezda njoj tetka.

- Od mog oca baba i Brenina baba su dve rođene sestre. Jesmo preči rod, ako se može nazvati treće, četvrto, peto koleno, ne znam kako se to računa. Stvarno nas ima dosta, sve je to povezano i svi smo mi nekako u krvnom srodstvu, neko malo bliže, a neko malo dalje - rekla je pevačica, pa otkrila da li je nekada upoznala Brenu: youtube printscreen

- Ne, nisam upoznala Lepu Brenu, ali moj otac jeste. Oni su se igrali kao deca. Poznajem Breninog rođenog brata Faruka i bili smo u kontaktu. Stefana sam upoznala u jednoj od emisija u "Zvezdama Granda", upoznala sam ga situacijom, rekla sam mu ko sam i šta sam. Tako da eto, on zna, a Brena nikada nije dolazila na snimanja - dodala je pevačica.

Podsećanja radi, tako je pre nekoliko godina pevačica upoznala i daljeg rođaka koji ima isto prezime kao što je njeno devojačko - Jahić.

- Mi smo iz istog grada, ona je rođena u Srebreniku, ali nikad nisam išao na to što se tiče takmičenja. Mnogo ljudi kada se saznalo za to pitalo me je da li ona utiče, ali nikad nisam išao tim putem jer znam da sam kvalitetan pevač - rekao je Semir Jahić svojevremeno i dodao:

- Kada sam se takmičio, Brena me je informatvno pitala za poreklo jer se isto prezivamo i tada sam objasnio da smo dalja rodbina - rekao je pevač.









