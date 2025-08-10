Zbog ovoga je Aca Sofronijević zaista napustio Nikad nije kasno, Žika Jakšić mu je rekao sledeće...

U septembru 2022. godine kao grom iz vedra neba osvanula je vest da je Aleksandar Sofronijević napustio "Nikad nije kasno", muzički projekat na kome je radio od njegovog osnivanja. Punih sedam godina.
Kako je muzičko takmičenje tada bilo u jeku popularnosti, javnost je zanimalo da li je u pitanju svađa, prekid ugovora ili nešto treće.
- Moram prvo da zahvalim Sofri, sedam godina smo se družili - odmah se tada obratio javnosti Žika Jakšić i otkrio šta se zaista dogodilo između njega i Sofre.
- Oni su stasali i prevazišli ovu formu, imaju jako puno posla i neke nove projekte. Mi sada imamo naš orkestar "Nikad nije kasno", to su mladi momci o kojima neću puno da pričam, sve ćete videti i čuti u prvoj emisiji - zaključio je tada Jakšić.
Aleksandar Sofronijević napustio projekat u velikom stilu
Da je sve zaista bilo u miru i bez lažnih osmeha govori i to što je u trenutku napušanja šou-programa "Nikad nije kasno" Aleksandar Sofronijević članovima ekipe priredio veliko iznenađenje. Naime, tada je na Grandovu adresu stigla torta kojom je Sofra zahvalio celokupnoj ekipi za sedmogodišnju saradnju i druženje kroz najemotivniji muzički šou.
"Hvala za sedam divnih godina 'Nikad nije kasno'. Voli vas vaš Sofra! Srećno i uzdravlje", pisalo je tada na torti kojom je ekipi poželeo sreću u novoj sezoni, čime je oduševio sve, Žiku, Mareta i Draganu Katić.
Činjenica je da je napuštanje programa "Nikad nije kasno" bilo prekretnica u Sofrinom životu jer je ubrzo posle toga sreo i ljubav svog života, venčao se i krenuo da niže poslovne uspehe.
