Njenu smrt Vanja Bulić nikada neće prežaliti: Bila mi je najveći prijatelj celog života

"Rođen sam 1947. godine, po obrascu nove države: majka Bosiljka iz Cetinja i otac Dušan sa Durmitora započeli su zajednički život u Štipu. Otac je bio vojno lice, a majka gimnazijalka. Mene su napravili u Štipu, a rodio sam se u Kumanovu.
Sestru su napravili u Kumanovu, a rodila se u Skoplju. Ime sam dobio tako što su očevi kumovi u oficirsku šapku ubacili cedulje sa tri imena – Kostja, Nikita i Vanja. Kum je izvadio ceduljicu sa mojim imenom, koje sam mnogo godina kasnije ukrasio na krštenju imenom Obrad", reči su kojima novinar, književnik i TV voditelj Vanja Bulić pripoveda svoj život.
Porodica mu je sve. Bila i ostala. Danas je ponosni otac tri sina, odan suprug svojoj Slađi i sjajan deka dvojici dečaka i mezimici Maši. U podastu "Ćalac" iskreno je pričao o porodici i odnosu prema ženama, za koji smatra da se uči od malih nogu.
- Svi muškarci koji su imali sestre, imaju bolje brakove. Zato što su odrastal uz sestru. Meni je najveći prijatelj tokom mog celog života bila moja pokojna sestra - rekao je Vanja sa suzama u očima.
Pročitajte U 35. godini ostala je udovica: On je bio suprug Olje Bećković
Sestra Vanje Bulića bila je njegova podrška celog života, a razlika od dve godine, nikada nije bila prepreka za zajedničke aktivnosti.
- Ako ona ima 15, a ja 17 godina, ili ona 17, a ja 19 to je neka razlika, ali ljudi se baš u tim godina sreću po stvarima. Sretnu se tada muško i žensko, te neke godine u pubertetu muško i žensko su otprilike. Jako mi je bilo bitno njeno iskustvo. Ja sam sve znao tada. Svaka riba koja me je ostavila tada i zašto, kroz njeno objašnjenje. I obrnuto.
Imali smo dve sobe, delio nas je zid, uveče jedno drugom kucamo i pričamo sve živo. Ja sam nju spašavao od nekih koje nije htela, nije mogla nikako da im objasni da ne želi više da bude sa njim, njima - iskreno je ispričao Vanja Bulić i prisetio se vremena koje je provodio sa svojom rođenom sestrom, koja je nažalost preminula.
