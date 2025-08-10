Skoro 70 godina i modno izdanje kojem se klanja: Danica Ristovski kao devojčica (foto)

Danica Ristovski posle razvoda nakon 42 godine provedene u braku sa kolegom Lazarom na neki način se povukla u medijsku ilegalu. Ne daje izjave i intervjue, a i retko je možemo sresti na bilo kom prestoničkom događaju.

Dugo je snimala seriju "Igra sudbine" međutim kada su njeni najbliži prijatelji Milica Milša i Žarko Jokanović napustili isti projekat i ona je sa njima. Posle su radili na seriji "Zakopane tajne", a sada imaju novi poslovni angažman. Antonio Ahel ATA Images

Na Instagramu je pre nekoliko dana osvanula fotografija sa seta novog glumačkog projekta na kojem ponovo zajedno rade prijatelji, a ni Danica ni Milica nisu krile koliko su srećne što će ponovo deliti kadar.

Pozirale su sa rediteljem a mogli smo da saznamo da će serija koja će se od jeseni prikazivati na malim ekranima zvati "Nasledstvo". Ono što je svima privuklo pažnju je kostim bivše supruge Lazara Ristovskog koji je pomalo ekscentričan.

O čemu se radi u seriji, kao i ko su glavni likovi saznaćemo verovatno sa prvim danima septembra, a do tada glumice skupljaju energije za nove snimajuće dane na moru.

Poznato je da one već nekoliko godina zajedno letuju, uglavnom u Egiptu pa bismo rekli da je to slučaj i ove godine pošto Milša poslednjih nekoliko dana objavljuje fotografije sa odmora.

Podsećanja radi, iako se mnogo spekulisalo da su odnosi Lazara i Danice Ristovski narušeni nakon rastanka, te da do poslovne saradnje neće više doći, čini se da su se zli jezici ozbiljno prevarili.

Prošle godine usledilo je vatreno krštenje, odnosno poslovno pomirenje pomirenje Danice i Lazara Ristovskog, o čemu najbolje svedoče prve epizode serije “Krunska 11”.

Projekat je u Lazarevoj režiji u njoj glumi i Anica, a čini se da je Danica dobila i te kako značajnu ulogu.

Podsetimo, Lazar Ristovski je isključio Danicu iz projekta “Drim tim”, što je i bio povod da se glasine o netrpeljivosti bivših supružnika prošire. Sada se čini da su ratne sekire zakopane, te nema mesta daljim spekulacijama.

A da nema mesta lošim odnosima ni između Danice i Anice govori sama činjenica da će se njih dve pojavljivati u novim epizodama pomenute serije.









