Ispovevest Novaka Đokovića: Otac je stavio deset maraka na sto i rekao – ovo je sve što imamo

Ispovest Novaka Đokovića o najtežim danima

Novak Đoković skoro svakodnevno je u centru medijske pažnje. Čak i oni koji površno prate sport lako će nabrojati njegove najveće uspehe. Međutim, ni najveći poštovaoci neće moći da se sete mnogo intervjua u kojima je „otvorio dušu“. Julian Finney/Staff Getty Images

Naš najbolji teniser svih vremena, razgovarajući sa Slavenom Bilićem u emisiji „(Ne)uspjeh šampiona“ krajnje otvoreno pričao je o svom putu do teniskog trona.

U intervjuu je spomenuo „večite rivale“ Federera i Nadala, otkrio šta ga motiviše da gleda napred i kada je najteže, pa priznao da ne voli da gubi.

Novak Đoković, kao što je poznato, u svet tenisa zakoračio je u ranom detinjstvu. Na putu ka vrhu mogao je da računa samo na pomoć roditelja. Vremena u kojima je stasavao bila su teška, a oskudica je učinila da vrlo rano počne da brine o celoj porodici.

- Kada sam imao 12 godina otac je stavio deset maraka na sto i rekao – ovo je sve što imamo. Morao sam da odrastem, da preskočim šest godina i budem punoletan, da preuzmem odgovornost. Shvatio sam da je moja uloga, u tom trenutku, da se staram i za moja dva mlađa brata, što je logično i prirodno, i ono što je veće i teže – da moram da se maksimalno posvetim svom teniskom životu.Ne mislim samo na treninge, već da apsolutno sve što radim mora biti podređeno tome.

- Bilo je zadivljujuće i mnogo mi pomoglo, a istovremeno je bilo veoma teško, što su se svi članovi porodice posvetili mom teniskom životu. Oba moja brata su imali talenat, a roditelji u tom vremenu, takvom kakvo jeste, nisu imali snage da se i njima posvete. To je činjenica, koju i oni znaju. Photo by Quinn Rooney Getty Images

Naglasio je da kada to kaže posebno misli na Marka, koji voli tenis.

- Danas radi kao teniski trener. Koliko god su Marko i Đorđe imali privilegije zato što su braća Novaka Đokovića, ostali su u senci – poručio je Novak u intimnoj ispovesti.









