Nataša Ninković dala otkaz! Posle 30 godina napustila Narodno pozorište

Autor: | 09/08/2025

Nataša Ninković dala je otkaz u Narodnom pozorištu, gde je provela 30 godina, prenose danas svi domaći mediji.

Publika će ubuduće moći da je gleda u predstavama Jugoslovenskog dramskog pozorišta, gde već neko vreme ima zapažene uloge.

U Narodno pozorište je došla još kao studentkinja, na poziv tadašnjeg upravnika Aleksandra Berčeka. Njen glumački početak obeležila je diplomska predstava “Ukroćena goropad”.

Nataša Ninković jedna je od najcenjenijih glumica svoje generacije.

Diplomirala je u klasi profesora Vladimira Jevtovića. Sa njom su studirali Nela Mihailović, Nebojša GlogovacSergej Trifunović... Kolegi Vojinu Ćetkoviću kasnije je bila venčana kuma.

Osim u pozorištu, ostavila je ogroman trag kako na televiziji, tako i u filmskoj umetnosti, a nema sumnje da će u godinama koje su pred njom tek ostvariti zapažene uloge.

Lepa glumcia, nedavno je proslavila 53. rođendan, i to u porodičnoj kući u rodnom Trebinju.

