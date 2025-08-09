Žiri Zvezda Granda tek će biti potpun?! Ispunjava se Sašina najveća želja, stiže najveća muzička legenda

Ovog leta najviše se na estradi komentarišu transferi i novi ugovori u muzičkim takmičenjima - Zvezdama Granda i Pinkovim Zvezdama.

Kao što je već poznato Dragan Stojković Bosanac i Viki Miljković prešli su u ružičasto jato, dok je žiri Zvezda Granda pojačala Dara Bubamara kao zamena Mariji Šerifović. youtube/zvezde granda

A da li je tu kraj novim licima u popularnom šou-programu ili će još neka pevačka legenda podučavati mlade kolege tokom predstojeće sezone? Pa, opcija je mnogo, spekulacija još više.

Pored Lepe Brene i Suzane Jovanović, još jedna varijanta produkcije je najveća muška muzička zvezda, koja bi dala novu dimenziju takmičenju

Zdravko Čolić je, pored Lepe Brene i Suzane Jovanović, po svemu sudeći još jedna želja za člana žirija u muzičkom šou-programu "Zvezde Granda". Tu nameru čelni ljudi "Grand produkcije" na sve načine pokušavaju da ostvare. U prilog tome svedoči izvor blizak produkciji koji je progovorio za "Kurir".

- Grand ozbiljno radi na tome da napravi ozbiljan stručni žiri za novu sezonu. Brena i Suzana bi unele novu energiju u ovaj šou-program, a tek Čola, to i da ne govorim.

Njegovi hitovi se od samog početka ovog takmičenja pevaju u takmičenju i učešće takve zvezde bi veoma značilo, kako kandidatima, tako i za gledaoce. Čolu bi upoznali iz drugog ugla - priča naš sagovornik.

Jedna od želja nekadašnjeg direktora "Granda" Saše Popovića je bila da u jednoj finalnoj emisiju Čola bude specijalni gost. Antonio Ahel/ATAImages

- Sale je želeo da Čola da svoj sud o kandidatima u finalu ovog takmičenja. Nažalost, to se nije ostvarilo, ali ako se sve kockice poklope, možda i dođe do saradnje između "Granda" i Čole.

Njegove pesme su uglavnom pevali kandidati i pobeđivali u finalu. Zdravko sve zna i drago mu je što ga produkcija želi, ali čeka se odgovor zvezde - završava naš izvor.









