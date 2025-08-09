Otkazan koncert Saše Kovačevića: Ovo je nepoštovanje...

Otkazan koncert Saše Kovačevića
Koncert Saše Kovačevića, koji je trebalo da se održi u Orašju, otkazan je.
Tim povodom na društvenim mrežama se oglasio menadžment pop zvezde, koji je pojasnio razloge zbog kojih je do toga došlo.
- Orašje – otkazano! Dragi moji, nažalost, usled nepoštovanja ugovornih obaveza od strane organizatora, otkazuje se večerašnji nastup u Orašju. Iako je Sašin bend bio spreman za tonsku probu i čekalo se do poslednjeg trenutka da organizatori ispoštuju dogovoreno, nažalost, bili smo primorani da se vratimo u Beograd. Nadamo se skorom druženju sa našom divnom publikom. Hvala vam na razumevanju – navodi se u zvaničnom saopštenju.
Saša Kovačević nedavno se vratio sa odmora u Turskoj, gde je u društvu onih koje najviše voli proslavio jubilarni 40. rođendan.
Govoreći o ulasku u novu deceniju života, Saša je u intervjuu za HELLO! svojevremeno rekao.
- Svestan sam da danas nisam isti kao kada sam imao 25. Znam i da ću sa “40 i kusur” biti drugačiji nego što sam sada. Verujem da će mi godine doneti novu zrelost zahvaljujući kojoj ću na sve što me okružuje gledati drugim očima. Mislim da ću biti za trunku mudriji.
