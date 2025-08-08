Stiže devojčica neobičnog imena: Pevačica i njen suprug ne kriju sreću

Pevačica i njen suprug ne kriju sreću zbog prinove

Pevačica Aleksandra Bursać i njen suprug Stevan Sekulić uskoro će postati roditelji. Instagram screenshot/bursacaleksandra_official

Oni su u svom stanu organizovali malu svečanost povodom prinove, a uz mnoštvo šarenih balona pred kamerama su otkrili i pol bebe.

- Kasija, jedva te čekamo - napisala je pevačica na društvenoj mreži Instagram, i tako svima oktrila da čekaju ćerkicu.

Aleksandar Bursać udala se krajem prošle godine za kolegu Stevana Sekulića. Njihova ljubavna priča mnogima je privukla pažnju i zbog činjenice da je ona deset godina starija od supruga.

Ipak, da su godine samo broj i da ljubav uvek pobedi, pokazao je i ovaj srećni par, koji će uskoro dobiti i pojačanje.









