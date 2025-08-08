Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Stiže devojčica neobičnog imena: Pevačica i njen suprug ne kriju sreću

Stiže devojčica neobičnog imena: Pevačica i njen suprug ne kriju sreću

Autor: | 08/08/2025

0

Pevačica i njen suprug ne kriju sreću zbog prinove

Pevačica Aleksandra Bursać i njen suprug Stevan Sekulić uskoro će postati roditelji.

Instagram screenshot/bursacaleksandra_official

 

 

Oni su u svom stanu organizovali malu svečanost povodom prinove, a uz mnoštvo šarenih balona pred kamerama su otkrili i pol bebe.

- Kasija, jedva te čekamo - napisala je pevačica na društvenoj mreži Instagram, i tako svima oktrila da čekaju ćerkicu.

Pročitajte Bejbi bum na estradi! Posle Milice Todorović, još jedna pevačica potvrdila najlepše vesti

Aleksandar Bursać udala se krajem prošle godine za kolegu Stevana Sekulića. Njihova ljubavna priča mnogima je privukla pažnju i zbog činjenice da je ona deset godina starija od supruga.

Ipak, da su godine samo broj i da ljubav uvek pobedi, pokazao je i ovaj srećni par, koji će uskoro dobiti i pojačanje.

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Eva Čubrović Instagram screenshot/bursacaleksandra_official
Tagovi: aleksandra bursać aleksandra bursac i stevan sekulic beba aleksandre bursać aleksandra bursać trudna

Pročitajte još

Najnovije vesti