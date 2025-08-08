Stiže devojčica neobičnog imena: Pevačica i njen suprug ne kriju sreću

Pevačica i njen suprug ne kriju sreću zbog prinove
Pevačica Aleksandra Bursać i njen suprug Stevan Sekulić uskoro će postati roditelji.
Oni su u svom stanu organizovali malu svečanost povodom prinove, a uz mnoštvo šarenih balona pred kamerama su otkrili i pol bebe.
- Kasija, jedva te čekamo - napisala je pevačica na društvenoj mreži Instagram, i tako svima oktrila da čekaju ćerkicu.
Pročitajte Bejbi bum na estradi! Posle Milice Todorović, još jedna pevačica potvrdila najlepše vesti
Aleksandar Bursać udala se krajem prošle godine za kolegu Stevana Sekulića. Njihova ljubavna priča mnogima je privukla pažnju i zbog činjenice da je ona deset godina starija od supruga.
Ipak, da su godine samo broj i da ljubav uvek pobedi, pokazao je i ovaj srećni par, koji će uskoro dobiti i pojačanje.
