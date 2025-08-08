On se oženio rođenom sestrom Jelene Đoković, sve do tog momenta bile su nerazdvojne

Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Supruga najboljeg tenisera Novaka Đokovića godinama živi pod budnim okom javnosti, ali makar može da odahne što njena porodica koliko-toliko uživa u životu bez pritiska medija. Zet Jelene Đoković i njena sestra Marija uživaju u njihovoj ljubavi u anonimnosti, ali bilo je trenutaka kad su mogli biti viđeni u javnosti.

Sestru Jelene Đoković javnost je upoznala tek kada su je paparaci primetili i fotografisali sa Jelenom na "US Openu", kada je naslov u svim medijima bio "Ko je vatrena crnka koja bodri Novaka Đokovića?"

Marija Ristić, crnka čarobnog osmeha, podjednako je lepa, skromna i prefinjena kao i njena sestra Jelena i baš poput nje uživa u srećnom braku, a zet Jelene Đoković i Marija u odličnim su odnosima sa Jelenom i Noletom.

Zet Jelene Đoković zove se Budimir Jovković i gotovo sedam godina razlog je osmeha na Marijinom licu, a njihova ljubav puna je podrške i razumevanja, baš poput Novakove i Jelenine.

 

