Ćerka Mire Škorić drugarica Mine Joksimović, izašle u letnji provod (foto)

Ćerka Mire Škorić, Milica, i ćerka Željka Joksimovića, Mina, veoma su bliske prijateljice i to godinama. Devojke letnji avgustovski dan provele su u izlasku a fotografija iz provoda osvanula je na društvenim mrežama.
Ako je suditi po osmesima Milici i Mini zajedničko druženje veoma prija, a zanimljivo je da se do sada nije znalo da su njih dve bliske prijateljice. Obe su jako uspešne i privatnost na društvenim mrežama prikazuju u meri koju smatraju da je dovoljna.
Pročitajte Majke bile kao bliznakinje, ćerke sušte suprotnosti - Čiji stil je bolji, naslednice Cece Ražnatović ili Mire Škorić?
Ćerka Mire Škorić je krenula stopama svog oca Vasilija Jeremića, tako da je priznati lekar. Stduije je završila u roku sa najboljim ocenama i sada radi u struci. Pored poslovnog uspeha, doktorka je i privatno veoma ispunjena. Milica je pre tri godine svoje srce poklonila poklonila arhitekti Sebastijanu Kaplareviću, koji radi u jednoj kompaniji koja se bavi prodajom nekretnina.
Sa druge strane Željkova i Vesnina ćerka je uspešno završila fakultet i nastavila dalje da se obrazovno usavršava. Mina je diplomirala na muzičkoj akademiji, a svoje znanje odlučila je da još unapredi i na master studijama.
- Odbranila sam master rad na temu "Filmska muzika Zorana Simjanovića u filmovima Srđana Karanovića". Istražujući njegov svet zvuka, napravila sam korak dalje u svom - rekla je Mina u oktobru prošle godine kada je objavila fotografiju sa master radom.
(Kurir)
