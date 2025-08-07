Nikad ih niko ne bi spojio, a Saša Popović o Petru Grašu znao je najsitnije detalje, ovo je otkrio uživo u programu

Saša Popović i Petar Grašo nisu bili prijatelji a ipak su se dobro poznavali

Petar Grašo jedan je od najtraženijih hrvatskih pevača, a važi i za najzgodnijeg muškarca na estradi. Neki od brojnih epiteta koje dobija na račun svog izgleda često su usmereni na njegovu visinu.

Splićanin se, naime, osim glasovnim mogućnostima može pohvaliti i visinom. Grašo je, inače, bivši košarkaš, a ako je verovati Guglu visina Petra Graše je čak 196 centimetara.

Antonio Ahel/ATAImages

Mada možda je tačnije u centimetar znao estradni mag i čelnik "Grand" produkcije Saša Popović koji je pre nekoliko godina ovu informaciju otkrio uživo u programu.

Naime, kada se Muharem Hadrović prvi put pojavio u „Zvezdama Granda“ svi su bili iznenađeni njegovom visinom.

- Bavio sam se košarkom, ali sam je napustio iz ličnih razloga- otkrio je Muharem nakon čega ga je Popović uporedio sa Petrom Grašom.

- Petar Grašo je takođe nekadašnji košarkaš i visok je čak 197 centimetara - otkrio je Saša, a svi u studiju bili su izenađeni njegovom tvrdnjom.

Njegov tata bio je dobar prijatelj sa Oliverom Dragojevićem koji je predložio da se Petar oproba kao klavijaturista u „Magazinu“ nakon čega se i opredelio za muziku.

Podsećanja radi, pevačevo srce je osvojila Hana Huljić, ćerka Tončija Huljića. Par uživa u skladnom braku u kojem su dobili dvoje dece, ćerku Albu i sina Tonija.

Popularni supružnici ne istupaju često zajedno u javnosti, pa je prava ekskluziva kada se na nekom događaju pojave ruku pod ruku. Najviše vole da uživaju sa svojim mališanima u četiri zida porodičnog doma u Splitu.









