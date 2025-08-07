Saša Popović i Petar Grašo nisu bili prijatelji a ipak su se dobro poznavali
Petar Grašo jedan je od najtraženijih hrvatskih pevača, a važi i za najzgodnijeg muškarca na estradi. Neki od brojnih epiteta koje dobija na račun svog izgleda često su usmereni na njegovu visinu.
Splićanin se, naime, osim glasovnim mogućnostima može pohvaliti i visinom. Grašo je, inače, bivši košarkaš, a ako je verovati Guglu visina Petra Graše je čak 196 centimetara.
Mada možda je tačnije u centimetar znao estradni mag i čelnik "Grand" produkcije Saša Popović koji je pre nekoliko godina ovu informaciju otkrio uživo u programu.
Naime, kada se Muharem Hadrović prvi put pojavio u „Zvezdama Granda“ svi su bili iznenađeni njegovom visinom.
- Bavio sam se košarkom, ali sam je napustio iz ličnih razloga- otkrio je Muharem nakon čega ga je Popović uporedio sa Petrom Grašom.
- Petar Grašo je takođe nekadašnji košarkaš i visok je čak 197 centimetara - otkrio je Saša, a svi u studiju bili su izenađeni njegovom tvrdnjom.
Pročitajte Smršao sam 14 kilograma za četiri meseca - Petar Grašo promenio lični opis, ovo je njegova tajna
Njegov tata bio je dobar prijatelj sa Oliverom Dragojevićem koji je predložio da se Petar oproba kao klavijaturista u „Magazinu“ nakon čega se i opredelio za muziku.
Podsećanja radi, pevačevo srce je osvojila Hana Huljić, ćerka Tončija Huljića. Par uživa u skladnom braku u kojem su dobili dvoje dece, ćerku Albu i sina Tonija.
Popularni supružnici ne istupaju često zajedno u javnosti, pa je prava ekskluziva kada se na nekom događaju pojave ruku pod ruku. Najviše vole da uživaju sa svojim mališanima u četiri zida porodičnog doma u Splitu.
Pročitajte još
Nikad ih niko ne bi spojio, a Saša Popović o Petru Grašu znao je najsitnije detalje, ovo je otkrio uživo u programu
Saša Popović i Petar Grašo nisu bili prijatelji a ipak su se dobro poznavali
07/08/2025Saznajte više
Folk pevač dobio ulogu u seriji Ubice mog oca, Gaga Antonijević otkrio o kome je reč
Folk pevač dobio ulogu u seriji “Ubice mog oca”
07/08/2025Saznajte više
Sada je transfer završen?! Jelena Karleuša u Pinkovim Zvezdama, najbolji honorar ikada dobija
Jelena Karleuša u Pinkovim Zvezdama sve je izvesnije da će biti, viđena kako ulazi u zgradu Pinka, poznati svi detalji pregovora
07/08/2025Saznajte više
Prevrnuo se kombi Amadeus benda, svi članovi bili unutra, prve slike na mesta nesreće
Amadeus bend imao saobraćajnu nesreću
07/08/2025Saznajte više
Suzana: Pomisliće neko da nisam normalna, sedela sam u kuhinji i lepo čujem kako me doziva "Sulee", popnem se na sprat i na krevetu vidim...
Džemper Saše Popovića Suzana čuva kao svetinju, sa njim spava, budi se, on još uvek miriše na njenog supruga koji joj neizmerno nedostaje
07/08/2025Saznajte više
Jelena Dokić oduševila vestima! Čestitamo!
Velika nagrada za životnu priču bivše teniserke Jelene Dokić, "Nesalomiva" je pobedila
07/08/2025Saznajte više
Komentari (0)