Prevrnuo se kombi Amadeus benda, svi članovi bili unutra, prve slike na mesta nesreće

Amadeus bend noćas je doživeo saobraćajnu nesreću. Naime, kombi s muzičarima Amadeus benda sleteo je s puta i prevrnuo se rano jutros. Na svu sreću niko nije povređen, a jedna od članova benda podelio je fotografiju s mesta nesreće.

- Sreća nas je pratila i večeras, kao sto nas je pratila svih ovih 25 godina. Hvala dragom Bogu da niko iz benda nije povređen... idemo dalje - napisao je Aca Amadeus bend.

Ubrzo se Aca za medije oglasio zvaničnim saopštenjem:

- Svi članovi Amadeus benda su dobro, nema povređenih. Vraćali smo se sa svirke u Majdanpeku kada je na kombiju pukla guma i sleteo je u jarak. Od vozila ništa nije ostalo, ali svi smo dobro što je najvažnije! Ima boga! Hvala puno policiji i hitnoj pomoći koji su odmah reagovali.

Ispod Acine objave na Instagramu nižu se komentari u kojima su uplašeni ljudi pitali za stanje muzičara popularnog benda:

"Hvala dragom Bogu da je sve dobro", "Jeste li svi živi?", "Ovo je strašno, živeo Amadeus bend", nizali su se komentari.

Koliki su profesionalci, govori i činjenica da uprkos saobraćajnoj nesreći i besanoj noći, momci Amadeus benda neće izneveriti svoju publiku, već će večeras nastupiti u Zrenjaninu na danima piva.










