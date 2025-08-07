Folk pevač dobio ulogu u seriji Ubice mog oca, Gaga Antonijević otkrio o kome je reč

Folk pevač dobio ulogu u seriji “Ubice mog oca”

Serija “Ubice mog oca” do sada je imala sedam sezona, koje su bile izuzetno gledane. Tihomir Stanić, Vuk Kostić, Marko Janketić samo su neki od glumaca koji već godinama drže pažnju publike.

Zbog velikog interesovanja gledalaca u planu je i osma sezona, a scenario se polako privodi kraju.

Nove epizode doneće nova uzbuđenja, ali i neke nove likove. Zanimljiv je podatak da će se glumačkoj ekipi pridružiti i jedan pevač.

O kome je reč, otkrio je reditelj Predrag Gaga Antonijević.

- Imao sam priliku da na Paliću uplovim u svet Bobana Rajovića. Gledao sam dokumentarac “Prvo poluvrijeme”, očekujem drugo i treće. Čudesan spoj emocija i skromnosti, talenta i energije. Nikada ranije nisam bio na njegovom koncertu, a sada vidim odakle dolazi ta snaga: od taksiste do zvezde, sa jasnom orijentacijom ka porodici i pravim vrednostima - rekao je proslavljeni reditelj za TV Prva.

Tom prilikom potvrdio je da će folk pevač učestvovati u novoj sezoni serije “Ubice mog oca”, i to ne samo kao pevač.

- Imam velika očekivanja, i muzička i filmska – poručio je. Instagram/Boban Rajović

Boban Rajović nije jedina folk zvezda koja je dobila priliku da se pojavi u popularnoj seriji. Naime, u četvrtoj sezoni gledali smo Aleksandru Prijović. Glumila je pevačicu Milu, a i optevala je naslovnu numeru “Duguješ mi dva života”.









