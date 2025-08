Suzana Jovanović prvi put posle Popovićeve smrti: Šta joj je Brena uradila nakon sahrane, i kako su izgledali Sašini poslednji dani

Ispovest Suzane Jovanović za SCANDAL!

Suzana Jovanović, udovica Saše Popovića svoju prvu i jedinu ispovest dala je za SCANDAL! Ona je ispričala prvi put sve i otkrila sve detalje o kojima javnost spekuliše.

Na početku se osvrnula na njihov, kako kažu najskladniji brak na estradi, a onda je govorila i o svemu što im se izdešavalo u poslednjih godinu dana kada se njihov život okrenuo za 180 stepeni.

- Sale i ja smo se upoznali davne devedeset pete, šeste, sad i ja ne znam više te godine. Da je on sada tu on bi mi rekao pa kako se ne sećaš to je ta i ta godina bila, a ja sam nešto sa tim pamćenjem i godinama u raskoraku uvek, nikad ne pogodim godinu. Sasvim slučajno - započela je priču Suzana pa dodala:

- Kupio me je, tim gestom, kad je rekao, sad Danijela pozovi, on je završio četvrti razred i on će sada da živi kod nas i da ga upišemo ovde u peti razred osnovne škole, jer sad dobija i nastavnike, nema više samo učiteljice nego nastavnika iz više predmeta. Ja sam mislila, kao da mi je neko poklonio pola sveta, gde ćeš više i bolje kad čovek koji nije ništa tvom detetu prihvati tvoje dete kao svoje.

- Nikada se prema njemu nije drugačije ponašao. To je i dokazao i zajedničkim radom kad su išli da biraju Zvezde granda. Danijela je on i vaspitavao zajedno samnom i školovao - kazala je pevačica za novi broj tabloida SCANDAL!.

Suzana i Saša imaju zajedničku ćerku Aleksandru koja iako su joj roditelji veoma popularni, ona nije želela nikad da se javno eksponira. Na pitanje da li joj je žao što nije rađala još dece, muzička zvezda je potvrdno odgovorila:

- Da, jako mi je žao, što bar još jedno dete nisam rodila, nije da nismo radili na tome, ali eto, Bog je rekao jedno je dovoljno imaš jedno svoje koje si dovela imaš jedno zajedničko i to je to.

A da li je estradnom magu bilo žao što nije imao biološkog sina pored Danijela kojeg je uvek pominjao kao svoje dete:

- Nije. Ja sam mislila da jeste, ali eto Danijel je moj njemu nadomestio sve. Znaš šta mu je samo bilo krivo? Što mu nije dao prezime Popović, eto to. Znači samo da je kaže u papirima upisan kao moj sin Danijel Popović to mu je ostalo žao - rekla je Suzana za novi broj tabloida SCANDAL!

A onda je odjednom preko noći, 6. juna prethodne godine njihov život dobio potpuno novu dimenziju kada su saznali za strašnu dijagnozu na koju ništa nije ukazivalo.

Sve je počelo bezazleno, padom i polomljenom nogom, a kako kost nikako nije zarastala posle mesec dana nošenja gipsa, primljen je u KBC Bežanijska Kosa gde mu je ustanovljena prvobitna dijagnoza.

- Ja se od Saleta nisam bukvalno odvajala. Bila sam 24 časa uz njega i kad je nogu slomio, i sve vreme posle svih tih nalaza. Kad im je postalo sumnjivo na skeneru, krenuli su u detaljne analize nalaze krvi, sva snimanja i kad su došli do rezultata, ja sam bila u hodniku.

Meni nisu dali da uđem unutra, dok je Sale ležao u toj sobi bolesničkoj, jer kao prvo takvo je pravilo u medicini, da se prvo pacijentu kaže o čemu se radi, a onda se pita pacijent kome želiš još da saopštimo, koga želiš još da pozovemo i kažemo dijagnozu tvoje bolesti.

I pitali su ga da li možemo Suzani da kažemo, Sale je rekao bože ljudi kakvo pitanje, ja od Suleta nemam nikakvih tajni, ja od nje ništa ne krijem, molim vas pozovite je unutra, ali čim su oni rekli da ja ne mogu da uđem, da ostanem u hodniku i da sačekam, mene je samo preseklo nešto preko pola stomaka, ja sam znala da stvari nisu dobre.

- On je bio pun energije, on je radio. Jedino što se žalio na povremene gorušice, al to bi svaki čovek pomislio od neke hrane i na umor. Te dve stvari. I krenuo je da kašljuca, ali se to sve nekako dešavalo kad je došlo proleće, pa smo mi povezali alergijski kašalj. Nikakvi drugi simptomi, nikakav gubitak kilaže, nikakva promena nagla, da kažem mučnine, povraćanje, ne znam glavobolje, ništa od toga. Pun energije, ono, u punoj snazi je bio - kazala je Popovićeva udovica za novi broj tabloida SCANDAL!

Od septembra 2024. godine stalno su bili u Parizu gde je Saša nastavio lečenje na jednom od najprestižnijih onkoloških instituta gde su učinili sve moguće medicinske tretmane kako bi mu produžili život: youtube printscreen

- Sve je išlo jednom uzlaznom linijom, išlo je dobro, čak mu se i apetiti bio vratio i energija i više je šetao, hodao, nas dvoje smo šetali po Bežanijskoj kosi kad dođemo kući, pa kod kuće isto, pravio te korake, izlazio sa društvom, odlazio na ručak, viđao se, ma sve je bilo dobro. Onda krene loše.

Negde na pola lečenja da tako kažem, ali onda je krenula, kad god odemo u Pariz, prvo što urade sve preglede, opet limfa, opet krv se uzima sve to na analizu, onda se gleda jetra, kad su krenule metastaze na jetri, sve više i više, verovatno da jetra više nije mogla da primi toliko lekova, jer ovi lekovi ubijaju kancerogene ćelije, ali ubijaju i organe ostale, i onda je krenulo silaznom linijom.

Trebalo je nedelju dana kasnije da odu u francusku prestonicu, međutim, pet dana pre nego što je preminuo naglo mu je pozlilo i kako je istakla, jedva su ga ubacili u avion kasnije u bolnicu jer je bio potpuno nemoćan. Doktori su tada imali najstrašniju dijagnozu. Ostaje najviše tri dana.

- Tako su rekli, morate Vi kao supruga da uđete i da kažete svom mužu da je situacija takva kakva je, da je jako loše. Ja kažem Sandri, ja to ne mogu da kažem, ne mogu, mislim nema šanse. Sad Sale oseća da se nešto dešava, i non stop traži mene da se vratim u sobu, i sad ja pred njim moram da glumim da je sve u redu, da se nije ništa desilo, da je sve super. Sve ide kako treba, sve je pod kontrolom. I sad ulazi Sandra, dogovorile smo se da ona prva krene.

- Ne znam, ne mogu sad da se setim, ona kreće Sale moj moram nešto da ti kažem, kaže, pričala sam sa doktorima, nije dobro. Da li mi veruješ, ja sad smišljam kako da sklopim rečenicu šta da mu kažem, ne mogu to da prevalim, preko usta svojih, ne mogu to da izgovorim, jako mi je to teško bilo, i ja kažem ljubavi nije ti jetra dobro, a on gleda u mene i ja krećem da plačem, jer to je jače od mene, a on kaže, Sule moj znam - bila je iskrena pevačica.

Njihova mezimica nije mogla da bude pored tate kada je poslednji put udahnuo jer joj je sve to mnogo teško padalo, a Danijel i ona su bili uz njega do poslednjeg trenutka. Kako je opisala, ona je u jednom trenutku pogledala u telefon, a sin joj je rekao da je Sale prestao da diše. youtube printscreen

Iako su to čekali, mnogo je teško bilo. Papirologija u Francuskoj, organizovanje sahrane u Beogradu s obzirom da ništa pre toga nisu kupili, ne želeći da razmišljaju o negativnim scenarijima. A šta joj je poslednje suprug rekao?

- Da, da budem jaka, da ne plačem nikada više za njim i uopšte u životu, da budem jaka i da se borim za decu, i za sebe, da nikad ne posustanem, kao što sam ti rekla malopre, kao da je on pored mene.

I rekao mi je da on ima najviše poverenja u mene, da ću ja sve uraditi kako treba, kao da je on tu, i sve ono što smo se dogovarali nas dvoje, svih ovih godina, šta još treba da uradimo, za decu, za nas, da pomognemo deci da se skuće, pa one stanove što smo im uzeli, pa lokale, pa da se deca tu presele, pa sa majstorima, da ću ja sve uraditi kako treba i da nas sve mnogo voli, al da zna da mora da ide.

To je bilo zadnje dok je on bio svestan, dok je on mogao da priča, posle više nije mogao - rekla je Suzana Jovanović u prvom i jedinom intervjuu posle njegovog odlaska za novi broj tabloida SCANDAL!.

6. marta najveći estradni mag ispraćen je na večni počinak. Sahranjen je na novom Bežanijskom groblju koje se nalazi u blizini njihove porodične kuće. Sve kolege, saradnici i prijatelji došli su da se poslednji put pozdrave sa njim.

No, ko je nakon sahrane nazvao njegovu udovicu i naslednike? Skoro pa niko. Suzana ističe da je najviše zabolelo to što mnoge ljude nije videla u kući, nakon smrti, nisu došli da izjave saučešće:

- Pa mnoge, mnoge sam očekivala nisu se pojavili, šta da radimo, takav je život. Mnoge stvari nisu lepe, mnoge stvari sam videla, nakon njegove smrti, njegovog odlaska, njegovog upokojenja, mnoge stvari sam doživela, ali svakome neka služi na njegovoj savesti.

Suzana Jovanović i Lepa Brena srele su se tek na komemoraciji i sahrani: M.M./ATAImages

- Sada nije, na komemoraciji i na samoj sahrani da - kaže Suzana i otkriva da ne zna zašto Brena više nikada nije došla u njihov dom, ali da je kao čoveka to veoma boli.

- Boli me kao čoveka mnogo toga me boli, ali izgleda... Izgleda da je došlo to neko vreme da ne treba ni od koga ništa očekivati, znači bukvalno smo sami sebi prepušteni. Svi oni se verovatno vode tom mišlju imam decu, nisam sama, ima tu ko je pored mene, imam te ljude koji rade, ima tu ljudi koji su ostali da rade za mene i za Saleta dok je bio živ, ima ona ljude, ima pomoć ima sve, mi imamo svojih obaveza, imamo poslova.

Ipak, Suzana Jovanović u prvom intervjuu nakon Sašine smrti, za novi broj tabloida Scandal! otkriva da ni Breni, ni Žiki, Saša ne bi zamerio:

- Znaš kako bi Sale sad rekao, ma pusti to sad, pusti, daj neko drugo pitanje. Šta hoćeš drugo da ti kažem, da ti odgovorim.