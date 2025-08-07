Jelena Dokić oduševila vestima! Čestitamo!

Kada je Jelena Dokić zakoračila na crveni tepih dodele Logie nagrada u Australiji, u glamuroznoj haljini sa osmehom koji poručuje “pobedila sam”, za javnost više nije bila bivša teniserka već žena koja je preživela pakao. I pobedila!

Dokumentarni film “Nesalomiva: Priča Jelene Dokić” postao je ne samo kvalitetan televizijski atribut, već i snažan društveni trenutak. Priča žene koju je otac godinama zlostavljao fizički i psihički, koja se borila sa depresijom, suicidalnim mislima, gubitkom identiteta... A onda, godinama kasnije, ponovo pronašla svoj glas. Priča Jelen Dokić dirnula je milione. Instagram

Film “Nesalomiva: Priča Jelene Dokić” je osvojio najvažniju australijsku nagradu u kategoriji dokumentarnog filma, ali najveća nagrada dogodila se izvan događaja - u dušama onih koji su se prepoznali u priči bivše teniserke.

Jelena nije skrivala suze kada je primila nagradu, a govor nije spremila unapred. Svaka reč bila je sirova, iskrena i moćna.

Bivša profesionalna teniserka posvetila je emotivan trenutak svom prijatelju i mentoru Todu Vudbridžu: "Kažem, ako bi svako mogao da ima oca i mentora kao što je Tod, bio bi veoma srećan. Budite nečiji Tod.“ Instagram/@dokic_jelena

Jelena je nekada bila četvrta teniserka sveta, simbol mladalačkog uspeha i potencijala. A iza kulisa dešavala se realnost gora od svakog horora - devojčica koju je otac tukao jer nije pobedila, zatočena u režimu zastrašivanja, ponižavanja i kontrole. Ćutala je godinama. Onda je sve iz nje progovorilo – vrišteći!

Ono što je usledilo nakon emitovanja dokumentarca “Priča Jelene Dokić” bila je lavina podrške. Žene iz celog sveta pisale su joj da su se, prvi put, osetile viđenima.

Njena objava na Instagramu, u kojoj upoređuje sebe sa 17 godina, sa krvavim i modrim nogama, i sebe danas, s ponosom, slobodna i svoja, postala je više od fotografije. Postala je simbol za sve žene koje su preživele nasilje. Za sve one koje još uvek traže snagu da naprave prvi korak.

“Nesalomiva” nije samo film o Jeleni Dokić. To je film o ćutanju pred terorom koje traje predugo. O bolu koji ne prolazi tek tako, o snazi da se preživi proživljeno... I nastavi dalje!









