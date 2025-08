Što mi nisi rekao da si Vladimir? Urnebesna anegdota o selektoru Pešiću sve nasmejala

Vladimir Štimac, pre nego što je prošle godine okončao aktivnu košarkašku karijeru, igrao je za brojne evropske klubove.

Za reprezentaciju Srbije debitovao je na Evropskom prvenstvu u Sloveniji 2013., da bi već iduće godine na Svetskom prvenstvu u Španiji sa momcima iz tima osvojio srebrnu medalju. M. K./ATA Images

U bogatoj kolekciji odličja ima i srebro sa Olimpijskih igara u Riju, kao i ono osvojeno na Evropskom prvenstvu 2017. godine.

Saigrači su mu bili Miloš Teodosić, Nikola Kalinić i drugi. Naravno, sarađivao je i sa selektorom Svetislavom Pešićem.

Za Sport klub sada je ispričao zanimljivu anegdotu, koja je mnoge nasmejala.

- Mene je Kari dobrih osam meseci zvao Aleksandar. Od prvog treninga mi se tako obraćao, a ja mu nisam ni reč rekao. Svi su me pitali: Što mu ne kažeš da se zoveš Vladimir, a ja sam im odgovorio da ne mogu time da se bavim, posle će da mi postavi još sto pitanja – započeo je Vladimir Štimac i pojasnio kako je funkcionisao:

- Odem na trening, uradim šta m kaže i sve je u redu. Profimedia

Svetislav Pešić je, prisetio se, i drugim igračima mešao imena. Neki su ga ispravljali, on nije hteo.

- Došli smo tako do pred kraj sezone. On je gledao neku statistiku i zbunjeno upitao: Gde si ti ovde? Pokazao sam pod brojem 31, na šta je on uzvratio rečima: Pogrešili su ti ime. (smeh)

- Nisu, ja se zovem Vladimir – ispričao je košarkaš uz smeh, pa dodao da ga je selektor pitao: Što mi nisi rekao da si Vladimir?

Kako je naveo, Svetislav Pešić ga je zvao i Glišo, jer ga je Štimac podsećao na jednog prijatelja.