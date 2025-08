Biljana Obradović ne krije koliko je presrećna: Radost je tu, baš na 48. rođendan

Od prvih dana u redakciji i kultne emisije "City", preko ekskluzivnih intervjua sa holivudskim zvezdama i svetskim sportistima, do ozbiljnih društveno angažovanih projekata, Biljana Obradović je već dvadeset osam godina posvećena novinarstvu.

Njena karijera nije niz nasumičnih trenutaka, već jasno ispisana priča o upornosti, viziji i neodustajanju, a osim karijere koju je gradila na malim ekranima, ona godinama radi kao PR fudbalskih klubova. Dušan Milenković/ATAImages

Dugi niz godina bila je u marketing timu kluba iz Humske, međutim prethodne godine desio se veliki šok kada je Biljana smenjena sa mesta glavne osobe za odnose sa javnošću Partizana posle više od 10 godina i više nego uspešnog rada.

Posle 12 godina provedenih u Partizanu jesenas je napustila klub. U kratkoj izjavi za hellomagazin.rs priznala je da je informacija tačna, ali nije želela da detaljiše o svemu što je prethodillo njenom odlasku. Nedavno, pola godine kasnije, podelila je lepe vesti.

- I' am happy to share that I'am starting a new position as Head of Marketing Communications at FK Železničar Pančevo – napisala je na poslovnom profilu.

Izvori bliski Biljani kažu da je ona, posle posle 12 godina provedenih u Humskoj, gde je vodila sektor za medije i komunikaciju, odlučila da pređe u redove “Dizelke”, kako popularno zovu FK Železničar Pančevo.

Kako već nekoliko meseci uspešno sarađuje sa novim kolegama u klubu, izgradili su blizak i prijateljski odnos pa nikoga ne čudi što su danas poželeli da je iznenade.

Naime, proslavljena novinarka 3. dana avgusta proslavlja divan dan, ove godine 48. po redu, a njene kolege iskoristile su priliku da je obraduju baš onda kada se najmanje nadala.

Na Instagramu je podelila niz fotografija na kojima možemo videti da se zaista oduševila tortom i celokupnom organizacijom iznenađenja, a u opisu je napisala: "Hvala! Moje srce kuca za sve vas!"

I mi se pridužujemo čestitkama iako nismo bili deo organizacije ovog iznenađenja. Samo neka je srećno i veselo!