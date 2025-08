Otkazan koncert Jelene Karleuše na Ušću! Ovo je pravi razlog

Prvi dan avgusta donosi razne vesti a među njima je i ta da je otkazan koncert Jelene Karleuše na beogradskom Ušću koji je ona sama najavila krajem prethodne godine.

Naime, pop diva imala je spektakularnu sezonu prošle godine iza sebe u kojoj je nastupala širom regiona po gradskim trgovima koji su bili prepuni pa je logičan sled događaja bio beogradski šou, međutim, još malo ćemo na to sačekati. Foxxatron

- Ovog leta sam održala niz ogromnih koncerata širom Srbije i regiona, kada smo oborili sve rekorde posete, ali ono što je mnogo bitnije od tih brojeva je da ja moje pesme nisam morala ni da pevam. Publika je od prvog do poslednjeg stiha bila glasnija od ozvučenja. Ta euforija, to skandiranje, to pevanje od reči do reči me je šokiralo i zbog toga mi je puno srce.

Na terenu se vidi prava istina i narod tu pokaže koga istinski voli. Niko ne može da natera masu da dođe u ogromnom broju i euforično peva sve pesme, čak i kada je u pitanju besplatan koncert na trgu. To govorim apropo ljudi koji kažu da je lako pevati na besplatnim koncertima. Naprotiv, ako vas ljudi ne vole, neće doći, makar bilo besplatno - kazala je pre nekoliko meseci JK pa dodala:

- Moji planovi su, kao i uvek, megalomanski. Započela sam "Alfa" i "Omega" koncertom u Skoplju o kojem smo pričali na početku razgovora. Uskoro, za nekoliko meseci, ulazimo u tridesetogodišnjicu moje karijere. Ja ću sada ekskluzivno najaviti, 30. avgusta 2025. godine, moj veliki koncert na beogradskom Ušću.

Ipak, sada se saznalo da je i zvanično otkazan koncert Jelene Karleuše, doduše, ne zbog bilo kakvog razloga, već jer je taj termin rezervisan za tradicionalni beogradski festival piva koji se godinama unazad održava na tom mestu.

Baš 30. avgusta kada bi JK napravila spektakl za pamćenje na najvećem koncertnom prostoru srpske prestonice, tu će 50 godina karijere obeležiti bend "Bijelo dugme" koji su takođe najavili noć za pamćenje. Promo

Ovim povodom se pop diva još uvek nije oglašavala, ali verujemo da će uskoro svojoj publici otkriti novi termin druženja kada će napraviti nešto što Balkan nije doživeo i video.

Ono što je sigurno je to da će ona 17. avgusta na svoj 47. rođendan objaviti novi album na kojem je vredno radila, samo godinu dana posle dva diskografska izdanja "Alfa" i "Omega".

Podsećanja radi, i njenoj koleginici i ljutoj suparnici Ceci Ražnatović takođe je otkazano beogradsko "Ušće" koje je trebalo da održi 28. juna ove godine zbog drugog festivala, a zamenski termin nije uspela da pronađe sa organizatorima.