Katarina Živković krstila sina, presladak Stefan u narodnoj nošnji

Katarina Živković krstila je sina Stefana u Beogradu, u manastiru Rakovica, za koji je i sama veoma vezana.

- Danas je nebo bilo bliže zemlji. Naš anđeo je primio svoj prvi sveti blagoslov krštenje. Sa srcem punim zahvalnosti, predali smo ga u Božije ruke, da ga vodi, čuva i obasjava Njegovom svetlošću kroz sve dane života. Neka mu vera bude oslonac, ljubav putokaz, a Bog večiti saputnik. "Koji uzveruje i krsti se, bice spasen." (Marko 16:16). Živela sam za ovaj dan - istakla je Kaća za Blic. Instagram printscreen

Maleni Stefan, obučen u narodnu nošnju, očarao je sve prisutne, a prelepe fotografije sa ceremonije krštenja možete pogledati OVDE.

- Promenila sam se skroz, ceo život se promenio za 180 stepeni. Imam malo biće koje zavisi od mene. On je centar mog sveta. Ne mogu reći da sam zaboravila život pre njega, ali se ne poklapa sa životom koji živim. Nije da se žalim ili kukam jer je to nešto za šta sam se molla bogu i on mi je uslišio život.

Jedino ne želim da postanem "mamika". Jedna sam od onih žena koja toliko smara o svom detetu. Biću najgora svekrva na svetu, ali možda će da naiđe neka devojka dovoljno dobra za mog sina. Mislim da davim ljude pričama o sinu, ali im glupo da mi kažu - kroz smeh nam je rekla Kaća nedavno za medije.

