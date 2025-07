Zala Đurić je tatina kopija: Ime dobila po jogurtu, mamini geni nisu imali šanse kod nje

Zala Đurić, ćerka glumca Branka Đurića, od oca je nasledila talenat, a roditelji su joj dali ime po jogurtu.

Lepa brineta je krenula očevima stopama i bavi se glumom. Ima specifičan modni stil, a priča o njenom imenu je posebno zanimljiva.

- Kada smo se nas dvoje zaljubili, nismo smeli ni da maštamo o zajedničkom životu, ali smo svejedno maštali da ćemo imati jedno dete i tada je na tržištu bio neki jogurt koji se zvao Zala i rekli smo da će nam se tako kćerka zvati. Imali smo negde sakriven poklopac u liftu iza ogledala i uvek smo tu gledali i maštali da ćemo imati nekad Zalu - otkrila je njena mama Tanja jednom prilikom.

Brankova mezimica je u Njujorku završila glumu i istovremeno radila kao bebisiterka, dok sada gradi uspešnu karijeru "preko bare":

- Tata mi najviše pomaže tako što neće da se petlja, jer želi da sama dođem do cilja. I meni je najbitniji put. Tata me nikad nije doveo ni na jednu audiciju, što je super! Sigurna sam da bi pomogao ako bih ga zamolila, ali to ne želim i to me jača.

- Jedva sam se progurala kroz najtežu gimnaziju u Ljubljani, jer mi nije išla hemija, ni drugi predmeti koje je trebalo da učim napamet. Umetnost nije bila cenjena. Svakog dana se zahvaljujem svemiru, svojoj hrabrosti i roditeljima koji su me doveli u Njujork da ostvarim svoj san - govorila je svojevremeno.

Branko Đurić, pored Zale, sa suprugom, slovenačkom glumicom Tanjom Ribič, ima još jednu ćerku Elu, koja se takođe bavi glumom. Zala je glumila u nekoliko filmova, a pre šest godina izdala je i pesmu, koju je komponovao njen otac.

Mlada glumica veoma je aktivna na društvenim mrežama pa smo tako nedavno imali prilike da vidimo koliko zapravo ona ništa nije povukla na ništa manje poznatu mamu.

Naime, na fotografiji pozira sa tatom, a čak ni oni ljudi koji previše obraćaju pažnju na sitnice i detalje nisu mogli da pronađu razliku između tate i ćere.

I ona sama se našalila uz opis "Mamini geni kod mene nisu imali šanse".