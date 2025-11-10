Sreća najveća: Branko Đurić postaje deda

Glumac Branko Đurić Đuro uskoro će postati deda. Njegova supruga, slovenačka glumica Tanja Ribič, potvrdila je tu vest.
Njihova ćerka Zala čeka prvo dete, a porodica ne skriva sreću i s nestrpljenjem iščekuje prinovu.
Zala Đurić (29) krenula je profesionalnim stopama svojih roditelja, pa je i sama postala glumica. Sa svojim ocem trenutno nastupa u predstavi “ "We will, we will rakija",
Osim što glumi, sama je pisala tekst, dok je Branko Đurić uradio režiju.
U interevjuu za hrvatsko izdanje magazina Glorija popularni glumac priznao je da je u početku odgovarao ćerku od ideje da se bavi tim poslom.
- Zala je odrasla u pozorištu. Bila je sa nama na svim predstavama i snimanjima, pa se sa tim poslom upoznala još kao devojčica. Zaljubila se u glumu i odlučila posvetiti tome, iako sam je u jednom periodu pokušavao odgovoriti od tog puta. U njenim godinama ja nisam imao takvu hrabrost.
Sa druge strane, Zala Đurić priznala je da joj je svaki zadatak sa tatom pravi događaj.
- Činjenica je da sam ja živela neko sasvim drugačije detinjstvo. Domaći zadatak sam najradije pisala na setu “Naše male klinike”, a slobodno vrme provodila u bekstejdžu rok koncerta. Ali, najbitnije mi je bilo da smo uvek zejedno.
Osim Zale, Branko Đurić sa suprugom Tanjom ima i ćerku Elu, dok je u prvom braku dobio sina Filipa.
Pored brojnih uloga koje je odigrao u pozorištu i pred kamerama, sada mu sledi i jedna lepa, životna, a to je uloga dede.
