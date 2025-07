Zbog ovoga je Nataša Bekvalac izvadila silikone: Grdo sam se pokajala što sam radila grudi

Nataša Bekvalac nedavno je iznenadila kada se na nastupu pred publikom pojavila u haljini bez brushaltera i tako otkrila da je izvadila grudne implante koje je godinama imala. Instagram / Nataša Bekvalac

U javnosti se podigla velika prašina oko toga, a ona je odlučila i da otkrije zašto se, posle toliko godina, odlučila na ovaj korak.

- Imala sam potrebu da to uradim. Povela se priča o tome, pa sam želela da objasnim. Sve sam uradila u granicama ukusa, ne ugrožavajući svoju privatnost, ali i ne skrivajući se. Moja porodica i ja znamo zbog čega sam to učinila, a ono što je najvažnije jeste - zdravlje. Postoje stvari koje moraju biti prioriteti, a neke druge, s godinama, shvatimo da to nisu. Mislim da žene upravo vremenom dolaze do tih važnih spoznaja - poručila je Nataša Bekvalac i dodala da nikada nije pratila trendove.

- Nisam se nikada vodila time da pratim trendove. Sve što radim, radim jer ja to želim, ne zato što je to trenutno popularno. Suviše sam svoja i ne pogađaju me lako tuđa mišljenja. U tome je valjda i ključ unutrašnjeg mira - istakla je u intervjuu za Informer. Antonio Ahel/ATA Images

Nataša Bekvalac je još pre dve godine nagovestila da nije srećna što je u mladosti uradila ovaj estetski zahvat.

- Radila sam grudi i grdno se pokajala. Da imam vremeplov nikad ne bih to uradila, ostala bih na prirodnom. Stalno su neke komplikacije kad god je neka estetska operacija. Nikad ništa ne bih dirala na sebi da nisam - rekla je Bekvalčeva svojevremeno u emisiji „Amidži šou“.