Saša Kovačević danas slavi 40. rođendan: Roditelji kažu da je, za razliku od brata, rođen pod srećnom zvezdom

Saša Kovačević danas obeležava jubilarni 40. rođendan. Provešće ga, kao što je nedavno najavio u jednom intervjuu, zajedno sa porodicom, daleko od Beograda.

- I prošle godine sam rođendan proveo na odmoru, a i ove, jubilarne, ponoviću isto. Verovatno ću nešto skromno obeležiti kad se vratim, u krugu dragih prijatelja i rodbine. Inače, nisam tip koji rođendan slavi pompezno ili u nekom širem krugu ljudi. Uvek je to intimno, mirno, među najbližima – preneo je portal alo.rs njegove reči.

Jubilarni rođendan biće, kako kaže pop zvezda, prilika da simbolično zaokruži jedno poglavlje i polako zakorači u petu deceniju.

Njegovi roditelji su svojevremeno izjavili da je Saša rođen pod srećnom zvezdom i da mu sve ide lako, dok je brat Rade uvek morao da se “muči” i nikada nije uspeo “iz prve” da dobije šta želi te je zato njegov put bio teži.

- Rade je danas, u komunikaciji, mnogo otvoreniji nego što je to bio slučaj . Ranije je bio zatvoreniji, možda čak i povučen u nekim situacijama ili i stidljiv. Ne mogu sada da to tačno definišem. Lav sam u horoskopu i vođen sam nekom lepom energijom otkako znam za sebe. Trudim se da uvek budem pozitivan. To mi je jako važno. Odmalena sam voleo da se smejem i da šaljem tu energiju drugima. Verujem da to ljudi osete više nego kada se neko nameće na silu. Možda mi je zbog toga nekada bilo malo lakše – priznao je Saša Kovačević

On je,baš kao i godinu dana stariji Rade, rano počeo da radi, a uvek su se odlično slagali.

- U ovim godinama brat i ja funkcionišemo najbolje što možemo. Jedan drugom smo najveća podrška, a i dalje sve radimo zajedno. U studiju smo zajedno. Verujem da živi jedan srećan i dobar život, a generalno smo svi zajedno, kao porodica, bolji i srećniji zbog toga.

- Ne svađamo se nikada, ali zna da dođe do sukoba mišljenja. Bez obzira na to da li sam glasniji u diskusiji ili možda on, na kraju nekako uvek on pobedi. Oduvek sam voleo da važne, krucijalne odluke prepustim njemu. I danas je tako, ako ja kažem jedno, a on drugo, uvek na kraju poslušam njega. Iskreno, imam poverenje u njegov sud – ispričao je Saša govoreći o svom bratu koji je četiri godina proveo u emotivnoj vezi sa Milicom Todorović.