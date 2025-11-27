Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Saša Kovačević se verio, na redu je njegov brat: Rade i Kristina su devet godina zajedno

Autor: | 27/11/2025

Brat Saše Kovačevića u vezi je devet godina

Saša Kovačević slobodno može reći da je 2025. bila njegova godina.

Boško Karanović

 

U julu je proslavio rođendan, u oktobru se verio, a za 16. i 17. decembar zakazao je dva solistička koncerta.

O detaljima veridbe sa dugogodišnjom izabranicom Zoranom, Saša je pričao u intervjuu za novi broj magazina HELLO!. Romantična ceremonija organizovana je u Grčkoj, a da sve protekne baš onako kako je zamislio pomogli su mu brat Rade i njegova devojka Kristina.

Pročitajte Suprug poznate pevačice zamenio Oliveru Kovačević

I dok je Kristina čuvala verenički prsten kako bi do poslednjeg trenutka sve ostalo u tajnosti, Rade je bio zadužen da snimi kadrove koji će za Sašu i Zoranu zauvek biti jako važni.

- Atmosfera je, stvarno, bila filmska – more, mesečina, divan restoran na obali. Međutim, moj brat, koji je trebalo da snimi veridbu, sklon je da kada je pod stresom, kada je nervozan ili ekstremno srećan – počne da kašlje. I što je uzbuđenje veće njegov kašalj postaje intenzivniji.

-Ukratko, garantujem da je ovo bila najspektakularnija prosidba, s tim što niste mogli sve da vidite, odnosno čujete. Skoro da nisam mogao da izgovorim ono čuveno pitanje, koliko smo se smejali – ispričao je Saša Kovačević uz smeh.

Privatna Arhiva

 

Na pitanje da li su brat i on pomišljali na duplu veridbu tokom boravka u Atini, odgovorio je:

- Voleo bih da se Rade i Kristina vere, zajedno su devet godina, godinu više nego Zorana i ja.

Intervju sa Sašom možete pročitati u novom broju magazina HELLO!

HELLO!

 

 

Eva Čubrović Boško Karanović

