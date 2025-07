Ništa od prava! Sin Ace Ilića i Bilje Jevtić odlučio, u ovoj branši će graditi karijeru

Biljana Jevtić i Aleksandar Aca Ilić, sina Ivana su dobili u poznim godinama, a on je danas odrastao 26-godišnji momak i student Pravnog fakulteta u Beogradu.

Ivan Ilić ne voli da se eksponira u medijima, ali po navodima roditelja nasledio je talenat za muziku od njih. Antonio Ahel/ATAImages

Gde god mu se ukaže prilika, on se lati mikrofona pa na društvenim mrežama je podelio video snimak kako peva hit "Za Ljiljanu" legendarnog Tome Zdravkovića.

Roditelji su ranije izjavili da će njihov sin imati podršku ukoliko bude želeo da se okuša u muzičkim naukama, i dodali da je Ivan, pored muzike, izuzetno talentovan za pravne nauke čije studije privodi kraju na fakultetu u Beogradu.

- Sudbina sve dece čiji su roditelji pevači je da ih porede sa njima, čovek jednostavno mora da se pomiri s tim. Iver ne pada daleko od klade, a što će malo da ga upoređuju, pa Bože moj, porede ga sa roditeljima, a ne sa nekim strancima.

Što se muzike tiče, videćemo, prvo da proslavimo diplomu, pa onda ćemo se dogovarati zajedno za dalje - rekao je Aca ranije za Grand, dok je njegova supruga, Biljana Jevtić, rekla da misli da će Ivan izabrati drugu profesiju.

- Gospodnji putevi se ne znaju, možda će on sutra da se bavi pevanjem ili će da nastavi profesiju za koju se školovanje. On je od malena voleo prvavo, to je njegova prva ljubav. Kada je muzika u pitanju, on je sam svirao harmoniku, sam je skidao sve pesme i voli to sve, ali videćemo.

- Nasledio je talenta, hvala Bogu, i od mene i od Aleksandra. Sada hoće da kupi klavijaturu, da završi ispite i želi da vežba klavijaturu i malo solo peva - ispričala je Biljana Jevtić jednom prilikom za domaće medije.

Iako se ne pojavljuje u javnosti, Ivan je aktivan na društvenim mrežama gde redovno objavljuje snimke sa svirki svojih roditelja, ali i porodične događaje i trenutke provedene sa devojkom.