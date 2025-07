Lena Kovačević poslala razglednicu s mora, uživa i poručuje: Tako treba

U svom prepoznatljivom, smirenom ritmu, Lena Kovačević rado prepušta da slika i zvuk govore umesto nje.

Pevačica je na društvenoj mreži podelila par kadrova sa primorja, opuštajući se uz bazen i borovu šumu, dok se more nazire u daljini.

Dok Lena Kovačević na moru uživa, ne zaboravlja da svoje pratioce obraduje sa par kadrova, a baš ovu priču ispratila je samo jednom rečju: “Prigodna”. Ata Images

Reč koja, u Leni svojstvenom stilu, najavljuje više od običnog trenutka, novu pesmu ali i omaž koji sledi.

Uoči nastupa na Zadar Jazz & Blues Festivalu, zakazanog za 24. jul, Lena Kovačević se priprema za poseban koncert. U pitanju je omaž prerano preminulom pijanisti Matiji Dediću gde će Lena nastupati zajedno sa izuzetnim muizičarima i posebnom gošćom Elenom Stelom.

Novi singl „Tako treba“, koji je upravo objavila, nežna je, ali snažna numera iza koje Lena stoji u celosti, kao kompozitor, tekstopisac i izvođač. IG/lenakovacevic_official

Pesma je ujedno i najava njenog novog albuma Anima Orientale", u kojem spaja istok i zapad, svoje muzičko obrazovanje i porodično nasleđe, jazz senzibilitet i pop beat.

U produkciji Mahira Sarihodžića, sa kojim je sarađivala i na hitu „Pozovi me“, pesma dolazi kao prirodan nastavak Lene koja voli zvuk tišine, a uvek uspeva da kaže šta i kako želi.

Lena je prethodnih nedelja boravila na Crnogorskorskom primorju, gde je nastupila na prestižnom, desetom po redu, “Made in New York Jazz” festivalu koji se održao od 26. do 29. juna 2025, rame uz rame sa velikanima svetske jazz scene.

Sa sobom je ponela more, mir i trenutke koje će, sigurni smo, pretočiti u muziku. Jer kada je u pitanju Lena Kovačević, i kad je sve tiho, uvek je tu dobra muzika, barem u pozadini.