Jelena Dokić doputovala u Hrvatsku, oduševila fotografijom

Jelena Dokić, bivša teniska šampionka koja već godinama živi i gradi poslovni put u Australiji, obradovala svoje pratioce novom objavom iz Hrvatske, gde se trenutno odmara:

- Lagana jutra su najbolja - napisala je bivša teniserka uz fotografiju iz hotelske sobe i oznaku lokacije, po čemu su pratioci zaključili da je Jelena Dokić posetila Hrvatsku. Screenshot Instagram/@dokic_jelena

Jelena Dokić je poznata po iskrenim objavama na društvenim mrežama, gde sa više od 300 hiljada pratilaca deli trenutke iz privatnog života, borbu s traumama iz prošlosti, ali i male svakodnevne radosti koje sada neguje s posebnom pažnjom.

Dolazak u Hrvatsku za Jelenu ima simboličnu težinu. Naime, 2006. godine Jelena je pretrpela verbalni napad na nacionalnoj osnovi u Zagrebu, dok je trenirala ispred Nacionalnog teniskog centra. Iako se incident tada završio bez intervencije policije, ostao je duboko urezan u njeno sećanje.

Danas, gotovo dve decenije kasnije, u Jelena Dokić posetila je Hrvatsku, zemlju u koju dolazi s osmehom i, čini se, stabilnija i srećnija nego ikad. Daniel Pockett/Stringer Getty Images

Njen emotivni status ponovo je tema medija. Nakon raskida s Tinom Bikićem, Jelena Dokić nedavno je otkrila da je zaljubljena.

Podsetimo, Jelena je s Bikićem u vezi bila skoro 19 godina, a krajem 2021. su objavili da se razilaze:

- Ljubav. Ovo je bio izazovan period u privatnom životu. Ne pričamo dovoljno o tome, ali raskidi su zaista teški. A ako ste vi ti koji ste povređeni ili napušteni, budimo iskreni, to vam slomi život. I što ste stariji, to je teže, sa više rana, bola i patnje. Moja devetnaestogodišnja veza je završena pre 4 godine i, iako ćemo uvek brinuti jedno o drugom jer smo bili zajedno od dvadesete godine, to poglavlje je zatvoreno - rekla je ranije Dokić. Hannah Peters/Staff Getty Images

Uz zajedničku fotografiju s novim partnerom, objavila je emotivnu poruku upućenu baš njemu:

- Ti si moje mirno, bezbedno, spokojno i srećno mesto. Toliko mi je drago što sam pronašla tebe.

Dok je Jelena Dokić u Hrvatskoj, Jane Veselinov, njeno "bezbedno mesto" je muškarac koji je uspeo da joj na lice vrati osmeh. I više je nego jasno koliko pored njega Jelena blista.

O Veselinovu mediji, za sada, ne znaju puno osim da se bavi menadžementom u ugostiteljstvu i da je "zaljubljenik u hranu i vino, hedonista i uživalac u životu." Ovo je, očigledno, i više nego dovoljna kvalifikacija da "Nesalomivoj" pruži ono što joj pristaje, radost.