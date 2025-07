Beograd večeras u znaku ROKENROLA! Velike promene na ulicama grada zbog dolaska legendarnog Guns n’ Roses-a

Sve je spremno za epski spektakl na Ušću – Guns N’ Roses po prvi put pred domaćom publikom u originalnoj postavi, na najvećoj sceni ikada postavljenoj u Evropi!

Otvaranje kapija i početak koncerta

Kapije koncertnog prostora otvaraju se u 17.00 časova, dok će party zona biti aktivna već od 14.00 – pravo vreme za zagrevanje pred ono što sledi. Prvi na binu izlazi legendarni Public Enemy u 19.00, a potom slede Guns N’ Roses u 20.15, u svom prepoznatljivom stilu, na nastupu koji će, bez sumnje, obeležiti leto.

Izmene u saobraćaju

Zbog obima produkcije i velikog broja posetilaca, očekuju se i određene izmene u saobraćaju u zoni Ušća:

• Od 06:00 časova 18. jula do 03:00 časova 19. jula: zatvoren pravac Bulevara Nikole Tesle ka Zemunu

• Od 10:00 časova 18. jula do 03:00 časova 19. jula: zatvorena oba pravca Bulevara Nikole Tesle

• Od 06:00 do 03:00: zatvorena desna traka ulice Ušće

Kako bi sve proteklo u najboljem redu, Grad Beograd je u saradnji sa organizatorima koncerta SKYMUSIC-on i javnim prevozom pripremio specijalne autobuske linije koje će povezivati ključne tačke grada sa koncertnom zonom. Besplatan shuttle prevoz biće obezbeđen za sve posetioce, uz jasnu i efikasnu logistiku kakva prati samo najveće događaje.

Dve posebne kružne linije saobraćaće nakon završetka koncerta, u noći između petka i subote:

BUS 1 – Trg Republike – GO Novi Beograd – Trg Republike

Polazak sa Trga Republike uz stajanja na “Šest kaplara” i kod Gradske opštine Novi Beograd. Prvi polazak predviđen je za 00:55, a poslednji u 02:25. Povratna vožnja od GO Novi Beograd ka centru traje do 02:10. Autobusi će biti jasno obeleženi oznakom „Beogradsko leto 2025 – BUS 1“.

BUS 2 – Studentski trg – TC Ušće – Studentski trg

Polazak sa Studentskog trga, preko Savskog trga i mosta, direktno do Ušća. Prvi polazak u 00:55, poslednji u 02:25. Povratne vožnje do Studentskog trga takođe do 02:25. Vozila označena kao „Beogradsko leto 2025 – BUS 2".

Plaćanje na koncertu – Ovo je CASHLESS događaj

Podsećamo da je ovaj događaj u potpunosti cashless – sva plaćanja hrane i pića na licu mesta obavljaju se isključivo putem tokena dostupnih u okviru eFinity aplikacije. Posetioci mogu unapred aktivirati ulaznice i obaviti kupovinu tokena digitalno, čime izbegavaju redove i čekanje. Za one koji to ne urade, biće obezbeđena i fizička uplatna mesta, gde se za gotovinu mogu kupiti kartice sa tokenima. Organizator savetuje da svi koji dolaze – to učine ranije i budu pripremljeni, kako bi iskustvo bilo maksimalno komforno.

Više informacija o koncertu, rasporedu i praktičnim savetima dostupno je na zvaničnom sajtu:

https://gunsnroses.skyevents.rs