Izložba fotografija Vladimira Cvetkovića Cveleta u Novom Sadu

Vladimir Cvetković Cvele kao maneken i model predstavljao je poznate brendove i pojavljivao se na modnim pistama širom sveta. 2001. godine osvojio je nagradu kao najbolji model na pisti na internacionalnom takmičenju modela iz celog sveta. Instagram/cvele_oko_sveta

Pored manekenstva Cvele je uspešan preduzetnik i ima ordinaciju za transplantaciju kose i obrva.

Kao ambiciozan mlad čovek prvi je kupio franšizu i otvorio ordinaciju za transplantaciju kose u Srbiji još davne 2007. godine kada se niko nije bavio ovom metodom.

Vladimir Cvetković obišao je više od 115 zemalja sveta. Sada je organizovao svoju prvu izložbu “Cvele oko sveta”, koja će biti otvorena od 19. jula do 11. avgusta, u Kulturnom centru Novog Sada.

Na izložbi će se bazirati na zemlje centralne Amerike, među zvanicama će se naći predstavnici ambasade Meksika, a služiće se hrana iz tog dela sveta.

- Verovatno sam najčešće putovao u potrazi za nečim što mi nedostaje, možda nečim što nikada neću pronaći. To nešto je neodređen osećaj koji proizilazi iz čamotinje, boravka na istom mestu. Tada se javi potreba da se otisnete u nešto nepoznato, novo, mistično.

- Ako bi me pitali šta to tražim, rekao bih: “Ne znam“, možda i nesvesno bežim od nečega.” Pablo Pikaso bi rekao:“ Ja ne tražim , ja nalazim“ , tako se i ja nadam da ću jednoga dana pronaći, šta god to bilo. Često sam se sretao sa komentarima da su pravi putnici oni koji putuju samo da bi putovali i u velikoj meri se slažem sa tim – kaže Vladimi Cvetković.

Zgodni maneken svojevremeno je šest meseci bio u emotivnoj vezi sa Cecom Ražnatović.