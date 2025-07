I Marina je juče postala baka! Ovo je rođena sestra Lidije Vukićević

Juče u večernjim časovima na svet je stigla Darja Mrkela, prvo dete Andreja Mrkele i njegove izabranice Nađe Ilić, i unuka proslavljene glumice Lidije Vukićević.

Slavilo se u Beogradu do ranih jutarnjih časova, novopečena baka bila je najveselija na proslavi, a rođenje unuke stiglo je kao pravi poklon pred njen predstojeći 63. rođendan koji je 20. jula. Instagram/andrejmrkela

Atraktivna glumica, koja osim Andreja ima i sina Davida, nije krila radost što će dobiti unuku.

- Devojčica konačno stiže, baš sam to želelela. Unuka me neće zvati “baka”, zvaće me Lidija. Bez funkcija, molim – našalila se nedavno kada se saznalo da je njena snaja u blagoslovenom stanju.

Na velikom slavlju povodom Darjinog rođenja bila je i Marina, rođena sestra dramske umetnice koja joj je kroz život najveća pomoć i podrška.

Glumica detalje o svojoj porodici ne otkriva javno, ali je jednom prilikom objavila fotografiju svoje sestre Marine, koja joj je velika podrška u životu i karijeri.

I dok su nekima iste, drugima i ne liče previše. Ipak, ono što im je zajedničko jeste kovrdžava kosa.

- Sestra-imenica bez zamenice. Hvala ti što me podržavaš kad nisam u pravu, hvala ti što me štitiš i činiš me jakom. Hvala što me teraš na smeh kad se mrštim, hvala što me vratiš na pravi put kada izgubim mapu. Hvala što si uvek tu. Volim te - napisala je Lidija svojevremeno u opisu ispod sestrine fotografije.

Neosporna lepota krasi i Lidiju i njenu sestru, vidljivo je da su obe jako negovane žene koje i te kako vode računa o svom izgledu, a mnogima je zapala za oko i neverovana sličnost između sestara.

Kako se Marina nikada nije eksponirala u javnosti, nije poznato čime se ona bavi, niti bilo koji drugi detalji o njenom životu.