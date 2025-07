Ksenija Bujišić 52 dana provela u bolnici: Morala sam da potpišem da sam spremna na najgori ishod

Druga trudnoća Ksenije Bujišić bila je veoma rizična

Ksenija Bujišić iako veoma mlada uspela je do 30. godine da se ostvari na svim životnim poljima, a za nju je najvažnije kao i za svaku ženu da je majka Lore i Danila.

U maju ove godine njena ćerka proslavila je 6. rođendan, dok je početkom marta mezimac oduvao tri svećice sa torte. Dve trudnoće u dve i po godine, i potpuno dva različita iskustva. Toliko različita da joj je u nekoliko navrata, život visio o koncu.

instagram printscren

Danilov dolazak na svet pratio je niz komplikacija, od rizične trudnoće, preko prevremenog porođaja i kasnijih posledica zbog kojih je morala na operaciju, ali danas je sve to iza njih.

Mnoge žene susrele su se sa sličnim poteškoćama, pa je Ksenija odlučila da javno progovori o svemu, kako bi im poslala poruku da nisu same i da je svaki problem moguće rešiti.

- Sve počinje od 16. nedelje, do tada sam ja uradila sve testove koje je trebalo, ali posteljica tada doživljava nekakve promene i tu se otvaraju vrata moje noćne more. U ponedeljak sam bila kod ginekologa, kontrola na kojoj mi kaže da je sve u najboljem redu, a samo 5,6 dana od istog tog doktora dobijam drugačiji ton i izraz lica uz komentar da to što se dešava kod mene je njima jako nepoznato.

Ako je to što oni misle da jeste, da je onda najbolje da se ta trudnoća prekine. I to je više od šoka za mene i porodicu jer se sve desilo u nekoliko dana, odjednom postaje najbolje po moj život da prekinem tu trudnoću, to mi je čak i svekrva koja je lekar savetovala.

Nisam uopšte razmišljala da će moja Lora ostati bez mame iako je konzilijum privatne bolnice gde sam vodila trudnoću izglasao da je najbolje da prekinem trudnoću, mada je tada bilo veoma rano da znamo tačnu dijagnozu, kasnije se ispostavilo da je to ta "acreta previa centralis".

Svi su mi savetovali prekid, čak i moja mama a ja sam joj samo rekla "Prestanite da mi nudite prekid, kao da je ovo nešto neželjeno, da li se iko zapitao kako ću se ja psihički osećati ukoliko ovo sada prekinem? Odrasla sam u velikoj porodici imam dvojicu braće i jedva sam čekala da Lora dobije brata ili sestru, da ima prijatelja za ceo život".

instagram printscren

Od te 16. nedelje do porođaja je ležala kod kuće uz dozvolu lekara da samo jednom nedeljno ode do posla kako bi izašla iz kuće, i svoje mentalno zdravlje održavala u balansu. Danilov termin rođenja bio je polovina aprila, ipak, on je poprilično poranio da upozna ovaj svet.

- Život mi se sveo na održavanje takve neizvesne trudnoće, usled bolova i dodatnih komplikacija ostajem u Narodnom frontu, to je početak sedmog meseca. Doktori koji su me tada videli doslovno padaju u nesvest, jer sam ja sve vreme održavala i tako živela zarad veoma, veoma rizične i opasne trudnoće.

Kada sam stigla u Front, profesor je očekivao da ću se poroditi kroz sat vremena, ali ja i dalje imam stav da ću se poroditi u devetom mesecu. Ipak, pristao je da idemo sat po sat, dan po dan, pa dokle stignemo, mada sam verovala da ću ležati do aprila. Verovatno na krilima te moje želje sam i prizvala srećan kraj.

Danilov rođendan, 3. mart je njen drugi rođendan, porođaj je bio visoko rizičan, ali ipak je sve bilo dobro na kraju. 52 dana provela je u bolnici sa željom da Dača što duže bude u njenom stomaku.

Moji nalazi pred porođaj su bili krajnje jezivi, moj život je bio veoma ugrožen. Sve je otišlo do đavola i više nije moglo da se čeka. Profesor je došao do mene i rekao "Ne vredi, ovo moramo danas da završavamo". Sada zaista shvatam tu rečenicu doktora "Prvo mama, pa beba", ali posle svih prizora koje sam tamo doživela, zaista razumem.

Na porođaj je otišla sa rečenicom da ako nešto krene po zlu, da se lekari ipak fokusiraju na Danila. Tada je prihvatila da pogleda istini u oči.

- Morala sam da potpišem da sam svesna svih rizika, tu me je uhvatila trema, strah i panika. Na osnovu doktorovog izraza lica, shvatila sam da je on jako zabrinut, i da je krajnje vreme da počnem da mislim malo na sebe jer me kod kuće čeka porodica - ispričala je voditeljka.